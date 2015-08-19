ТСК пообіцяла надати остаточні результати розслідування подій у Мукачевому у вересні

Про це заявив народний депутат від «Блоку Петра Порошенка», секретар зазначеної ТСК Валерій Пацкан, повідомили УНІАН у прес-службі «БПП».

«Ми з'ясовуємо дуже вузькі деталі, оскільки багато розбіжностей після того, як почали отримувати відповідні реакції службових розслідувань різних силових структур. Окремо свої розслідування проводить МВС, окремо ГПУ і СБУ», - зазначив Пацкан.

При цьому він уточнив, що станом наразі проходить спілкування з Валерієм Гелетеєм.

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«Швидше, рішення базуватиметься на тому, що контрабанда була предметом, щоб розпалити ворожнечу між МВС і СБУ, швидше за все, для цього використовувалися бійці «Правого сектору». Нам стає зрозумілим, що координація між структурами МВС і СБУ відсутня, це в черговий раз підтверджують свідчення і МВС, і СБУ», - уточнив Пацкан.

За його словами, у вересні будуть остаточні результати ТСК.

«Дуже багато питань, які, я думаю, ми до кінця цього тижня з'ясуємо, і ми все ж вийдемо з політико-правового рішення на початок або на середину вересня з кінцевим звітом нашої ТСК», - резюмував депутат.

Як повідомляв УНІАН, у Мукачевому 11 липня сталася стрілянина. Конфлікт виник між учасниками «Правого сектора» і людьми з оточення народного депутата Михайла Ланьо. За версією представників «ПС», Ланьо сам викликав їх на переговори, оскільки «ПС» почав заважати потокам контрабанди. В результаті інциденту є загиблі та постраждалі.

Відкрито три кримінальних провадження: створення злочинної організації, терористичний акт і перевищення влади та службових повноважень (стосовно дій правоохоронців). Усі вони об’єднані в одне.

14 липня ВР створила Тимчасову слідчу комісію з розслідування обставин інциденту. Головою ТСК став народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Микола Паламарчук. До складу комісії увійшли: від «БПП» - Валерій Пацкан та Сергій Каплін, від «Народного фронту» - Андрій Тетерук та Антон Геращенко, від «Опозиційного блоку» - Михайло Папієв, від «Самопомочі» - Тарас Пастух, від Радикальної партії - Мосійчук, від «Батьківщини» - Іван Крулько, від групи «Воля народу» - Юрій Шаповал, від групи «Відродження» - Дмитро Святаш.