ТСК заявляє про нові факти у розслідуванні подій в Мукачевому: контрабанда - не основна причина конфлікту

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Блок Петра Порошенка», на 18-20 серпня заплановано нове відрядження на Закарпаття для дослідження та з’ясування деяких технічних обставин.

«У ході роботи тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування обставин конфлікту в Закарпатській області з’явилися нові факти. Це, зокрема, стосується розбіжностей між інформацією прокуратури, СБУ та міліції Закарпатської області. Ми хочемо для себе з’ясувати всі обставини, щоб дати подіям 11 липня в Мукачево політико-правову оцінку», - повідомив член ТСК Валерій Пацкан.

Читайте такожТСК поки мовчатиме про хід розслідування подій у Мукачевому – нардеп

За словами народного депутата, ТСК вже відомо, що всі силові структури області заздалегідь знали про зустріч 11 липня представників Правого сектору з представниками народного депутата Михайла Ланьо.

«Зараз ми хочемо зрозуміти, чому не запобігли цій зустріч і чи є причиною конфлікту саме контрабанда. На нашу думку, в конфлікті з’являється ще одна сторона і контрабанда – не основна причина конфлікту. Так, дійсно, переділ контролю над окремими ділянками кордону відбувався, але це не головне», –зазначив Пацкан.

Звіт про розслідування обставин конфлікту в Закарпатській області планується представити у Верховній Раді на початку вересня.

Як повідомляв УНІАН, у м. Мукачеве 11 липня сталася стрілянина. За повідомленнями місцевих ЗМІ, конфлікт виник між учасниками «Правого сектора» і людьми з оточення народного депутата Михайла Ланьо. За версією представників «ПС», Ланьо сам викликав їх на переговори, оскільки «ПС» почав заважати потокам контрабанди.

В результаті інциденту постраждало 14 осіб, загинуло троє.

Щодо цих подій відкрито 3 кримінальні провадження: створення злочинної організації, терористичний акт та перевищення влади та службових повноважень (стосовно дій правоохоронців). Всі вони об’єднані в одне.

14 липня Верховна Рада створила Тимчасову слідчу комісію з розслідування обставин конфлікту.