У Львові станом на полудень проголосували 12,8% виборців, у Житомирській області - 16,65%

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради та Житомирської ОДА.

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Як зазначається у повідомленні, у Личаківському районі Львова проголосувало 12% виборців, у Шевченківському 1,1%, у Залізничному – 14,08%, у Сихівському – 14,9%, у Галицькому – 11,2%, у Франківському – 14% виборців.

"Станом на 12:00 в області проголосувало 163,668 тис. людей, що становить 16,65% виборців", - йдеться у повідомленні Житомирської ОДА.

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