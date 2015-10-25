У Львові станом на полудень проголосували 12,8% виборців, у Житомирській області - 16,65%
13:32, 25 жовтня 2015Політика
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Також повідомлялося, що у Донецькій та Луганській областях явка перевищила 11%.
Місцеві вибори в Україні / УНІАН
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради та Житомирської ОДА.
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Як зазначається у повідомленні, у Личаківському районі Львова проголосувало 12% виборців, у Шевченківському 1,1%, у Залізничному – 14,08%, у Сихівському – 14,9%, у Галицькому – 11,2%, у Франківському – 14% виборців.
"Станом на 12:00 в області проголосувало 163,668 тис. людей, що становить 16,65% виборців", - йдеться у повідомленні Житомирської ОДА.
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