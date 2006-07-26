У Туреччині здійснено спробу захопити українських туристів

У середу в Туреччині відвернено спробу захоплення автобуса з українськими туристами, передає РІА “Новости”. Деталі інциденту уточнюються, проте за попередніми даними відомо, що ніхто з туристів не постраждав.

Повідомляється також, що поліція затримала п`ять осіб, які вчинили збройний опір поліцейським.

За інформацією NTV, близько 16.00 за місцевим часом в аеропорту Сабіха Гекчен в азіатській частині Стамбулу п`ятеро невідомих увірвалися в автобус з туристами. Поліція спробувала зупинити автобус при виїзді з аеропорту в районі Курткей, проте у відповідь по поліцейських був відкритий вогонь. У перестрілці, що зав`язалася, як повідомляється, був легко поранений один із загарбників.

Зупинити автобус поліції вдалося біля турнікетів автобана. Там же всі нападники були узяті під варту і доставлені в управління безпеки. У них вилучені два пістолети.