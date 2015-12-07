Шокін призначив заступника голови антикорупційної прокуратури

Про це повідомили у прес-службі Генпрокуратури.

"Відповідний наказ підписаний на підставі подання заступника Генерального прокурора України – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького", - йдеться у повідомленні відомства.

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Варто зазначити, що кандитатуру Кривенка на зазначену посаду також було рекомендовано конкурсною комісією з відбору кандидатів на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня генеральний прокурор Віктор Шокін створив Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Згідно із законом, ця прокуратура має здійснювати нагляд за дотриманням законів під час досудового розслідування, яке здійснюється Національним антикорупційним бюро.

30 листопада Шокін призначив Холодницького на посаду заступника генпрокурора - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявив, що детективи НАБУ вже готові внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань більше 10 відомостей про провадження і розпочати розслідування.