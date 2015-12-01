Порошенко та Шокін представили нового керівника антикорупційної прокуратури Холодницького

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, генпрокурор вручив посвідчення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а Порошенко привітав з призначення на посаду.

На представленні також були присутні перший заступник генерального прокурора Юрій Севрук, заступник генпрокурора - прокурор Одеської області Давід Сакварелідзе, заступник генерального прокурора – головний військовий прокурор Анатолій Матіос, директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня генеральний прокурор створив Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Згідно із законом, ця прокуратура має здійснювати нагляд за дотриманням законів під час досудового розслідування, яке здійснюється Національним антикорупційним бюро.

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30 листопада Шокін призначив Холодницького на посаду заступника генпрокурора - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Холодницький (1985 р.н.) - закінчив Львівський національний університет імені Франка, магістр права. У 2006 році розпочав трудову діяльність в органах прокуратури Київської області на посадах помічника, старшого помічника та старшого прокурора прокуратури Києво-Святошинського району.

З березня по грудень 2014 р. обіймав посаду старшого помічника першого заступника генерального прокурора України.

З 22 грудня 2014 року був першим заступником прокурора Автономної Республіки Крим. Прокуратуру АРК після окупації півострова Російською Федерацією передислоковано до Києва.