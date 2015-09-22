Шокін підписав наказ про створення антикорупційної прокуратури

У структурі Генеральної прокуратури України утворено Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, відповідний наказ сьогодні підписав генеральний прокурор Віктор Шокін.

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Зазначається, що наказ видано на виконання вимог Закону України «Про прокуратуру». Відповідно до закону, її структуру та штатний розпис погоджено із директором Національного антикорупційного бюро України.

Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру створено на правах самостійного структурного підрозділу у складі управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді, а також двох відділів: аналітично-статистичного та документального забезпечення.

Прокуратуру очолить заступник генерального прокурора України - керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, який матиме першого заступника та заступника.

«Згідно із Законом, на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру покладаються наступні функції: нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування, яке здійснюється Національним антикорупційним бюро України; підтримання державного обвинувачення у відповідних провадженнях та представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, передбачених цим Законом і пов’язаних із корупційними або пов’язаними з корупцією правопорушеннями», - інформують у ГПУ.

Укомплектування Спеціалізованої антикорупційної прокуратури проходитиме на конкурсній основі у відповідності з процедурою, встановленою положеннями Закону України «Про прокуратуру».

Як повідомляв УНІАН, 2 липня Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до Закону ”Про прокуратуру” (щодо удосконалення та особливостей застосування окремих положень), якими передбачено утворення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

17 вересня Верховна Рада України обрала сімох осіб до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

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Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявляв, що саме антикорупційний прокурор представлятиме обвинувачення за розслідуваними НАБ справами в суді як відокремлений підрозділ у системі Генеральної прокуратури.

Президент України Петро Порошенко сподівається, що конкурсна комісія до листопада обере антикорупційного прокурора, що необхідно для запуску роботи Національного антикорупційного бюро.