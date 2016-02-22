Німецький депутат: У нас є побоювання, що реформаторський рух в Україні зазнає провалу

Так у розмові з DW прокоментував терміновий приїзд до Києва Штайнмаєра і Еро депутат Бундестагу Карл-Ґеорґ Вельманн.

Соратник канцлерки ФРН Анґели Меркель по Християнсько-демократичному союзу Карл-Ґеорґ Вельманн називає нинішній візит міністрів закордонних справ Німеччини і Франції до України дуже важливим. Франк-Вальтер Штайнмаєр і Жан-Марк Еро у понеділок, 22 лютого прибули до Києва з дводенним візитом для зустрічей з українським керівництвом і лідерами парламентських фракцій.

"У нас є побоювання, що реформаторський рух зазнає провалу, Україна зійде з європейського шляху. Адже урядування не таке, яким воно мало би бути", - зазначив Вельманн у розмові з Deutsche Welle. Депутат ХДС наголосив, що у Берліні панує розчарування розвитком подій у Києві, оскільки складається враження, що все закінчиться так само, як і після першого Майдану.

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"Це було би фатальним для України", - переконаний німецький політик. За словами Вельманна, події минулого тижня, коли Верховна Рада несподівано провалила голосування за відставку прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, були "просто катастрофою" і вони не додають довіри до української влади. Депутат від правлячого Християнсько-демократичного союзу наголосив, що українські олігархи мають грати за європейськими правилами і не заважати реформам. "Вони мають дбати про свої підприємства, вкладати гроші у модернізацію, платити податки і триматися подалі від політики", - застеріг Карл-Ґеорґ Вельманн.