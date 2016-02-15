Штайнмаєр звинуватив РФ і Туреччину в порушенні домовленостей щодо Сирії

Як зазначив Штайнмаєр у понеділок, 15 лютого, на полях зустрічі глав МЗС країн-членів ЄС, частиною домовленостей був заклик до всіх сторін ще до початку перемир'я зробити свій внесок у негайне зменшення насильства, передає DW.

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"Це стосується й військових операцій Росії та сирійського режиму в районі Алеппо, а також останніх наступальних дій загонів курдської самооборони (PYG) у північній Сирії", - цитує слова Штайнмаєра агентство Reuters. На тлі напруженої ситуації Туреччині теж слід проявляти стриманість, додав глава дипломатичного відомства Німеччини.

Нагадаємо, у Мюнхені 12 лютого було домовлено про встановлення перемир'я в Сирії упродовж тижня.