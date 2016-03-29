Ярош розповів про плани щодо створення в Україні добровольчої армії
Колишній лідер "Правого сектору", позафракційний народний депутат Дмитро Ярош збирає голоси для ухвалення законопроекту про Українську Добровольчу армію.
Про це він розповів в інтерв'ю "Апострофу".
За його словами, ці добровольці будуть мати вдома зброю, що стане для них величезним стимулом для захисту своєї батьківщини.
"Це прагнення їх (бійців, які повертаються з фронту - Ред.) задіяти, піти на конструктив. Ми не просто так спостерігаємо, що проти добровольців порушені кримінальні справи. Адже люди повертаються з фронту з поствоєнним синдромом, вони мобільні... А крім усього іншого, ця Добровольча армія повинна займатися військово-патріотичним вихованням", - розповів Ярош.
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Крім того, екс-лідер ПС вважає, що на першому етапі формування такої армії достатньо буде мати в кожній області по батальйону, які можуть бути використані, у тому числі й для допомоги силовикам всередині країни.
Також Ярош оцінив шанси ухвалення законопроекту про Українську Добровольчу армію. "Я збираю голоси. Наприклад, я говорив із Садовим, і він пообіцяв, що фракція "Самопоміч" буде підтримувати цей законопроект, тому що їм це підходить концептуально. Зараз спілкуюся з міжфракційними депутатами і з представниками різних фракцій. Я думаю, що не буде проти "Радикальна партія Ляшка", не відкидаю, що підтримає "Батьківщина", - підсумував він.