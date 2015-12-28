Ярош оголосив про заснування нового громадсько-політичного руху

Про це йдеться у заяві, яка опублікована на сайті "Правого сектору".

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"Зараз настав час зосередитись на державотворчих речах. Наш рух виріс, зміцнів і переходить на новий етап свого розвитку. Тепер ми хочемо постати не як вузько-функціональний, а як загальнонаціональний патріотичний рух, з метою об'єднати усіх патріотів України. Без радикалізму на межі з маргінесом, але й без ліберальної демагогії. Нашою метою, як і раніше, залишається побудова Української самостійної соборної держави. Наше завдання - двоєдине: зберегти існуючу державу як плацдарм для здобуття національної державності, і провести у ній революційні зміни, які забезпечать українському народові свободу, справедливість і добробут", - підкреслюється у його заяві.

При цьому Ярош відзначив, що «ми, як і раніше, не відмовляємося від революційного шляху, але категорично заперечуємо псевдореволюційну діяльність, яка загрожує існуванню держави Україна і плямує репутацію патріотів».

«Ми опозиційні до діючої влади, але не вважаємо доцільними криваві (і приречені на поразку) бунти проти неї. З вищевказаних причин я разом зі моєю командою виходжу з Національно-визвольного руху "Правий сектор". Ми ініціюємо створення нового громадсько-політичного руху, установчий з'їзд якого планується на лютий. Працюємо зараз над його розбудовою, концепцією діяльності, програмовими засадами", - йдеться у заяві Яроша.

Що стосується Добровольчого українського корпусу (ДУК), який захищав Піски, Донецький аеропорт, Широкине, Савур-могилу, створив медичний батальйон «Госпітальєри», бійці якого врятували тисячі життів, то, за словами Яроша, "він має рости і розвиватися далі, перейти на якісно новий рівень".

"Тому 5-й і 8-й батальйони ДУК і медичний батальйон "Госпітальєри" реорганізовуються у Добровольчу українську армію. Вона буде однією зі структур створюваного нами нового руху. Ми продовжуємо воювати на фронті проти зовнішнього агресора і працювати на розбудову нашої держави в тилу", - наголосив він.