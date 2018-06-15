Чому спікерові так приспічило?

Спікер Верховної Ради України Арсеній Яценюк сьогодні подав заяву про відставку. Таку готовність він виявив ще вчора на брифінгу, після офіційного повідомлення про припинення коаліції, але пізніше оголосив, що на прохання фракцій готовий виконувати свої обов`язки до внесення нової кандидатури голови ВР. Що Арсенію Петровичу так раптом приспічило йти? І яка подальша процедура його відставки? Про це ми запитали народних депутатів України.

Василь Кисельов, член парламентського Комітету з питань регламенту (Партія регіонів): ПАРЛАМЕНТОВІ З ЙОГО ВІДСТАВКИ НІ ЗИМНО НІ ПАРКО…

Парламентові з відставки Арсенія Петровича ні зимно ні парко. Якщо парламент прийме його відставку, то через півгодини буде обраний новий голова Верховної Ради. Хоча ми говорили йому вчора на засіданні представників фракцій: Арсеній Петрович, працюй. Але він, з одного боку, вирішив набрати політичних очок. І оскільки в коаліційній угоді сказано, що в разі розпаду коаліції і спікер, і прем`єр подають заяву, - він, можливо, хотів бути послідовним. З іншого боку – він виконував волю Президента. І він би може і хотів би залишитися, але адже він взагалі несамостійний, Президент сказав - все. Але маємо час, розглянемо заяву на засіданні нашого регламентного комітету. Ми можемо хоч десять днів розглядати. Ну, а Яценюк одержав свої дивіденди – виконує умови коаліційної угоди. У нас поки що немає необхідності переобирати спікера, і у разі відставки Яценюка виконувати його обов`язки буде його перший заступник Лавринович. Ну є певна колізія. Закони, рішення, ухвали Верховної Ради підписує голова. Тому Лавринович навряд чи зможе підписувати закони. Ну і нічого, коли що - оберемо нового спікера. Інша річ, чи треба йому йти з кінцями? І чи треба нам втягуватися в процедуру обрання спікера і вішати ще один портрет у Верховній Раді? А поки він працює, він зобов`язаний підписувати закони. Він же не хоче піти з посади з формулюванням в трудовій книжці «за неналежне виконання обов`язків»!..

Валерій Камчатний, член парламентського Комітету з питань регламенту (БЮТ): СПІКЕРА ЗРОЗУМІТИ МОЖНА.

Відсутність спікера - це параліч роботи парламенту. Адже тільки спікер підписує закони. Яценюк поки що працюватиме. А якщо давати оцінку його вчинку, то він мав на нього право. Його цілком можна зрозуміти. Яценюк висувався від коаліції, яка вже не існує з вини наших партнерів від НУ-НС. Не виключено, що вже сьогодні на засіданні Регламентного комітету ми зможемо внести і розглянути це питання. Але наш комітет не ухвалює рішень по суті: відмовити чи підтримати. Ми просто вивчаємо ситуацію, перевіряємо заяву на відповідність її до Регламенту, робимо висновки і доповідаємо в сесійному залі. Але на мою думку, заява спікера про відставку не йде врозріз з Регламентом. Верховна Рада може звільнити Арсенія Петровича, але це потрібно робити одночасно з внесенням кандидатури нового спікера. Поки не буде пропозицій про нового спікера, навряд чи Рада розглядатиме питання про відставку. Фактичне обрання нового спікера означатиме задоволення заяви Яценюка. Поки новий спікер не буде обраний, Яценюк продовжуватиме свої обов`язки як повноцінний голова Верховної Ради. Я думаю, що неможливі дві думки, хто поквапив Арсенія Петровича. На жаль, всі процеси у рядах наших колишніх колег з коаліції режисуються з Банкової, зокрема, і відставка Яценюка. Ну а те, що він погодився працювати до появи нового кандидата – це його конституційний обов`язок.

Едуард Зейналов, член фракції «Наша Україна – Народна Самооборона»: КТО ЦЕ ЯЦЕНЮКА ЧЕСТІ ЩЕ ВЧИТИМЕ?

Усім нам, і вам - не в останню чергу, потрібно, щоб хтось керував Верховною Радою.

Дуже правильно Яценюк зробив. Учора він висловив готовність попрацювати головою парламенту до вирішення питання, депутати попросили поки що залишитися. І того ж вечора вірогідні члени майбутньої коаліції, які самі ж його просили не йти, на телеефірах починають виступати. За їх словами, у колишніх членів демократичної коаліції немає честі, що вони тримаються за свої посади, що люди в таких випадках і звільнялися, і мало не кулю в лоб пускали. Це що за ефекти? Усім нам, і вам не в останню чергу, потрібно, щоб хтось керував Верховною Радою. То що за звинувачення? А Яценюк візьми і відреагуй: раз - і заява про відставку! Хто це його ще честі вчитиме? Дуже цікаво, що тепер скажуть регіонали, які спочатку просили його залишитися, потім звинувачували, що він не хоче йти.

Опитувала Маша Міщенко