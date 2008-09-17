Послухавши регіонала, Яценюк вирішив, що краще «застрелитися»?
12:34, 17 вересня 2008Політика
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Єфремов упевнений, що його спіч подіяв
|Олександр ЄФРЕМОВ
Принаймні, в цьому переконаний сам регіонал. У коментарі «Обкому» заступник лідера фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександр Єфремов заявив, що Яценюк, який подав сьогодні у відставку, нібито зізнався йому, що ухвалив таке рішення після вчорашнього виступу пана Єфремова на «5 каналі».
Нагадаємо, що вчора А. Єфремов в прямому телеефірі пустився в міркування про кодекс офіцерської честі і висловив жаль, що канули ті часи, коли «чесні офіцери стрілялися через те, що не дотримали слово». При цьому вчора пан Єфремов підкреслив, що юридичних підстав для усунення Яценюка з посади спікера ВР немає, але є договір, укладений коаліцією, яка вчора офіційно перестала існувати.
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