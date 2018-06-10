Буксування на парламентському старті

Поки журналісти прискіпливо придивлялися, в кого яка засмага, в залі депутати налаштовувалися на роботу. Виходило не зовсім вдало, бо після коротких перерв на засіданні пустувала половина робочих місць. Спікер парламенту Андрій Парубій сидів в президії, очікуючи хоча б пристойної явки в залі, щоб продовжувати роботу.

«Ми маємо пам'ятати кожного дня і кожної хвилини, що Верховна Рада – це парламент воюючої країни. І це має стати головним знаком діяльності найвищого законодавчого органу держави», - розпочав він засідання.

Нагадавши депутатам, що вони мають бути свідомими і працювати відповідально, завершив тим, що фракціям потрібно об’єднатись заради країни, приймаючи важливі для українців закони. Втім, як показав подальший розвиток подій першого дня п’ятої сесії, це на народних обранців не подіяло.

Говорили, балакали…

Трохи притомив депутатів своїм посланням до Верховної Ради президент. Було воно, на думку деяких законотворців, дещо затягнутим і менш яскравим, ніж його попередні виступи у парламенті (та і, вочевидь, менш яскравим за виступи популярних діджеїв на теплих курортах, з яких щойно повернулися народні обранці). Втім, прихильники голови держави сумлінно плескали, а опоненти були толерантними – на цей раз обійшлося без викриків із залу та без образ. Можливо, навіть, що з особливо буйними народними обранцями напередодні було проведено профілактичну бесіду, хтозна.

Загалом, у своєму виступі, Порошенко натякнув прихильникам позачергових виборів як Верховної Ради, так і президента, щоб не сподівалися. Бо політична нестабільність, мовляв, зруйнує всі досягнення. «На жаль, в українському політикумі є люди, які готові свідомо грати в цей сценарій, є такі, хто дає використати себе наосліп, а є і такі, про кого кажуть: «Боже, прости їм, бо не відають що творять», - сказав президент.

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У відповідь на це опозиція мовчала, а фракції «Блок Петра Порошенка» та «Народний фронт», які зараз входять до коаліції, зустрічали спіч голови держави оплесками. Часом навіть складалося враження, що зараз почнуть дулі крутити тим, хто прагне дострокових виборів. Тобто, своїм колишнім колегам з парламентської більшості – фракціям «Батьківщина» та «Радикальна партія». Само собою, на таке некоректне ставлення спокійно міг розраховувати і «Опозиційний блок».

Слід зауважити, що трохи пізніше лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко, певно, на знак помсти за таку поведінку колишніх соратників, заявила, що виступи президента і спікера нагадали їй «радянські часи». Мовляв, чим гірша була соціально-економічна ситуація у країні, тим довші були промови її керманичів. Певно, Юлія Володимирівна забула свої палкі та геть не лаконічні промови часів свого ж таки прем’єрства…

А ось фракцію «Самопоміч», після пожежі на сміттєзвалищі у Львові цього літа, наче підмінили. Дим розвіяв рейтинг і змінив помисли щодо позачергових виборів остаточно. Тим партійцям, хто вагається з цього питання, лідер фракції Олег Березюк чітко заявив сьогодні в парламенті: «ніяких виборів. Тяжка праця і закон України про вибори на пропорційній основі з відкритими списками – це основа основ».

До речі, радує, що президент навіть порахував, скільки років залишилось до завершення його роботи на цій посаді, а також – до кінця парламентської каденції цього скликання Верховної Ради. Але, якщо оперувати не самими лише термінами, а й мати на увазі робочі досягнення – у підсвідомості чомусь крутиться вираз – блажен, хто вірує…

…і так попрацювали…

У перший день нової сесії парламент встиг «передати привіт» судді Дніпровського районного суду міста Києва Миколі Чаусу, надавши прогнозовану згоду на його затримання і арешт. «Таких, як Чаус дуже багато, - заявив народний депутат від «Самопомочі» Єгор Соболєв. – Найближчими днями в парламенті може розглядатися надання згоди не на арешт, а на довічне безстрокове призначення суддів, які п’ять років попрацювали за часів Януковича. І хоча серед них, безумовно, є люди, які з честю носять мантію судді, ми дуже просимо всіх колег по парламенту максимально прискіпливо підійти до вивчення кожної кандидатури і не брати гріх на душу, не множити чаусів. Сьогоднішнє голосування – для нас привід задуматися про нашу відповідальність за таких суддів».

Щоправда, суддя Чаус іще раніше прогнозовано помахав Верховній Раді ручкою і, як кажуть силовики, «чухнув» у Крим. Хтось у цьому звинувачує депутатів, які затягнули з розглядом цього питання. Депутати ж, у свою чергу, цілком правильно, розповідають, що дотримувалися процедури, яка передбачена законом про Регламент і передбачає довгий за часом процес. Заради справедливості зазначимо, що Регламент вже давно можна було змінити, щоб скоротити цю процедуру (та й, як ми пам’ятаємо, протягом останнього року Верховна Рада кілька разів забувала про регламент та спрацьовувала блискавично, коли треба було позбавити мандата якого-небудь депутата, чиї погляди розійшлися з генеральною лінією партії»). Але ж, кому це треба? Адже, так недовго доголосуватись і до позбавлення депутатської недоторканості. ТА кому хочеться рубати гілку, на якій так зручно сидіти…

Крім цього, вже перший день роботи показав, що робота парламенту буде така ж, як мокре горить. Спікер, розуміючи, що сором почнеться вже на другий день роботи Верховної Ради – в середу – запропонував у цей день працювати тільки в комітетах. Тобто, не проводячи ранкового засідання Ради в сесійній залі. Мовляв, така пропозиція надійшла від «ряду голів комітетів». Як у часи СРСР – на прохання «трудящих». «Кожного року на початку сесії у зв'язку з тим, що накопичується величезна кількість законопроектів для розгляду в комітеті, у нас була традиція, що ми в середу визначали не півдня, а повний день робочий для роботи в комітетах», - сказав Парубій.

…що аж вирішили знизити темп

Таким чином, п’ята сесія парламенту відкрилася з демонстрацією такого ж палкого депутатського ентузіазму і жаги роботи, як і закривалася четверта. Якими тільки методами це не намагалися прикрити раніше, але відповідні зміни до Регламенту, згідно яким пропонувалося працювати у пленарному режимі лише у вівторок та четвер, підтримки не знаходили. Сьогодні ж з’явилися нові вигадки – щодо засідань у середу кожного пленарного тижня ухвалювати рішення: працювати у залі, чи ні. Тобто, просто брати і працювати депутати навіть не намагалися спробувати – хочуть щотижня вирішувати, чи ходити їм, стомленим, на роботу. Годі й говорити – іншим бюджетникам також, певно, сподобався би такий підхід, коли фактично працювати треба аж по чотири дні на місяць (у депутатів два пленарні тижні по два дні – вівторок та четвер, бо під час «комітетських» тижнів депутатів на роботі можна порахувати на пальцях), однак, слуги народу на те й слуги, щоб жити не так, як їхні «пани».

В результаті, пропозиція про те, щоб у середу 7 вересня весь день працювати у комітетах, не знайшла підтримки: ентузіастів роботи в комітетах знайшлося лише 186, а треба було, мінімум, 226. У відповідь на це Андрій Парубій емоційно заявив: «Від завтра я зроблю те, що тут раніше пообіцяв – публікуватиму в газеті «Голос України» прізвища тих депутатів, які відсутні під час засідань, які інколи розповідають, де «тусується» голова Верховної Ради, але під час ключових оборонних законопроектів їх в залі немає, як вітром здуває, бо на прес-пойнтах та на ефірах сидять».

Те, що спікер має підстави для обурення, підтвердилось вже на вечірньому засіданні першого дня роботи п’ятої сесії. Після реєстрації депутатів на табло висвітилося, що у сесійній залі – 358 народних обранців. Але візуально їх було трохи більше 200. Звісно, це призвело до того, що перше рейтингове голосування (щодо дострокового припинення повноважень Дмитра Сторожука з фракції «Народний фронт», якого було призначено першим заступником генерального прокурора, і він не може поєднувати цю посаду з депутатською діяльністю) показало старі проблеми нової сесії. «За» це технічне рішення назбиралось лише 198 голосів. Після довгого очікування, на заклики Парубія та секретаріату Верховної Ради, до сесійної зали підтягнулося трохи депутатів, і рішення таки було ухвалено.

Далі народні обранці трохи «рвонули» і почали доволі жваво ухвалювати документи. Втім, тут виникла іще одна стара проблема – внесення поправок при прийнятті законів «з голосу». А пакет законів про гуманізацію законодавства, яке стосується засуджених, зовсім загнав Раду у глухий кут. Причиною стала тема гуманізації кримінальної відповідальності жінок. Лідера фракції «Радикальної партії» Олега Ляшка так збудила ця тема, що він переконав більшість чоловіків у сесійній залі – не можна милувати жінок, які іноді вбивають своїх чоловіків (ну, хоч один депутат, який переживає за сильну стать, знайшовся!). То ж, голосів не стало навіть для направлення закону на повторне друге читання. Закон завалили…

…Сподіватимемось, не завалять сесію.

Надія Пришляк