У МВФ назвали прогресом е-декларування в Україні, нагадавши про наступні кроки у боротьбі з корупцією

Про це заявив директор департаменту комунікацій Міжнародного валютного фонду Джеррі Райс на брифінгу у Вашингтоні.

«Е-декларування активів високопоставлених чиновників - це прогрес, але Україна повинна робити наступні рішучі кроки у боротьбі з корупцією, включаючи функціонування у повному обсязі нових антикорупційних інституцій і доведення справ до суду», - сказав він.

Читайте такожУ МВФ помітили, що деякі українські високопосадовці задекларували не всі статки – Корчак

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня завершився перший етап подання електронних декларацій за 2015 рік для суб’єктів декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище.

Система електронного декларування почала працювати з 1 вересня 2016 року.

Раніше у НАЗК заявили, що МВФ пообіцяв надати всебічну допомогу при перевірці майнових та фінансових активів українських декларантів за межами країни.