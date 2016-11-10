У МВФ назвали прогресом е-декларування в Україні, нагадавши про наступні кроки у боротьбі з корупцією
Електронне декларування майна державних чиновників, що завершилося в Україні 31 жовтня, є прогресом у боротьбі з корупцією, але конкретні справи потрібно довести до суду.
Про це заявив директор департаменту комунікацій Міжнародного валютного фонду Джеррі Райс на брифінгу у Вашингтоні.
«Е-декларування активів високопоставлених чиновників - це прогрес, але Україна повинна робити наступні рішучі кроки у боротьбі з корупцією, включаючи функціонування у повному обсязі нових антикорупційних інституцій і доведення справ до суду», - сказав він.
Читайте такожУ МВФ помітили, що деякі українські високопосадовці задекларували не всі статки – Корчак
Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня завершився перший етап подання електронних декларацій за 2015 рік для суб’єктів декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище.
Система електронного декларування почала працювати з 1 вересня 2016 року.
Раніше у НАЗК заявили, що МВФ пообіцяв надати всебічну допомогу при перевірці майнових та фінансових активів українських декларантів за межами країни.