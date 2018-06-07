Нові штрафи: водії обережніші, інспектори заможніші

Один мій родич, відмінний водій з 20-річним стажем, скільки себе пам’ятаю, ніколи в житті не пристібався. Як казав, “не маю звички”. Але 17 листопада 2008 він несподівано прищепив собі таку звичку. На моє іронічне: “Що ж раптом сталося?” – невдоволено відповів: “А ти ніби не чула про нові розміри штрафів?”

В умовах фінансової кризи вдесятеро збільшені штрафи, як у анекдоті, більш схожі не на суми штрафів, а на телефонні номери. Тож водії стають обережнішими, а інспектори ДАІ – прискіпливішими.

– Єдине, що я змінив у своєму стилі водіння – я став пристібатися і менше розмовляти по мобільному, – ділиться з УНІАН киянин Євген. – Я сам звертав увагу на те, що більшість людей починають їздити пристебнутими. Це тільки на користь. Але штрафи не порівнювані з порушеннями.

Біля Національної філармонії на Європейській площі несе службу співробітник ДАІ. Ми вирішили трішки почергувати разом з ним – подивитися, як виконують свою роботу інспектори в умовах нових штрафів. Він запевнив, що був би дуже радий присутності преси, але за обов’язком служби не може цього дозволити.

– Тільки з дозволу вищого керівництва. Звертайтеся до нашої прес-служби, – повідомив співробітник ДАІ.

Але анонімно інспектор поділився своїми спостереженнями. Він розповів, що за останні два дні кількість порушень суттєво зменшилася, особливо зранку. Усі водії, як один, їздять пристебнутими, намагаються дотримуватися правил дорожнього руху. І до 11-ї години не довелося зафіксувати жодного порушення.

– Бували випадки, коли я керував машиною самим ліктем, – зізнається водій Євген. – У мене два мобільних телефони. Іноді починають дзвонити обидва. Одному кажеш зачекай, береш другий телефон, а якщо при цьому палити... В одній руці телефон, керую ліктем, відпустив кермо, перехопив телефон, перемкнув передачу й почав далі рух. Тепер, коли потрібно дуже терміново подзвонити, я акуратненько беру телефон, ховаю його рукою, щоб інспектори ДАІ не змогли це зняти на камері, але намагаюся це робити тільки в крайніх випадках.

Дзвінок по мобільному без відповідної гарнітури відтепер обійдеться порушникові до 510 грн. Мінімальний штраф за порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами становитиме від 51 до 85 грн. За проїзд на заборонний сигнал світлофора з вас стягнуть 170–204 грн. А максимальний штраф – за керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння – від 2550 до 3400 грн. Новим законодавством посилено й відповідальність пішоходів, які теж нерідко є порушниками.

Довести провину водія за скоєне порушення відтепер буде простіше. Адже співробітників ДАІ укомплектують майже за останнім словом техніки – радарами “Візир” і апаратними комплексами системи відеоспостереження. “Візир”, окрім визначення швидкості руху, може фіксувати сам факт порушення в режимі фото- чи відеозйомки. Апарат дає змогу наблизити зображення, на якому можна розгледіти реєстраційний номер машини. А в трьох точках столиці (на проспекті Бажана, на перехресті вулиць Жилянської–Комінтерну і Чорновола–Артема) уже встановлені стаціонарні камери, які в автоматичному режимі фіксують порушення ПДР, допущені водіями.

Відтепер Євген не ризикуватиме, адже штрафні санкції є гарним стримувальним чинником. До введення нових тарифів він готувався ретельно й минулі вихідні навіть присвятив комплектації аптечки для автомобіля.

Виявляється, аптечки зараз користуються шаленими попитом. Це підтверджує власник магазину автозапчастин Юрій Петрович.

– Зараз у нас відбувається справжній ажіотаж. Найчастіше шукають ремені безпеки, аптечки та вогнегасники. Близько 50 осіб за день питають про аптечку. Якщо місяць тому вони коштували 25 грн., то зараз 65 грн. А головне – їх нема.

Юрій Петрович закупає автозапчастини оптом у Харкові на ринку. І каже, що навіть там аптечки придбати неможливо. Один продавець привіз 200 штук, і їх одразу розмели.

На офіційному сайті департаменту ДАІ розміщена сумна статистика ДТП: за 10 місяців 2008 р. було скоєно 44 587 дорожньо-транспортних пригод з постраждалими, у яких загинуло 6585 осіб та постраждало 55437 осіб. У більшості випадків винуватцями аварій були водії (36 289 ДТП), з них у нетверезому стані скоїли 2681 ДТП, у яких 370 осіб загинули та 3578 постраждали.

“Штрафи – для порушників, – ідеться в повідомленні департаменту ДАІ .– Тим, хто поважає законодавство та інших учасників дорожнього руху, боятися нічого. Навпаки: підвищені розміри штрафних санкцій – на користь добросовісним водіям. Адже “покарання гривнею”, сподіваємося, таки зупинять безчинства на дорогах, які коять деякі лихачі, цим самим підставляючи під небезпеку інших учасників дорожнього руху”.

Нові штрафи – актуальна тема обговорення для всіх водіїв. Ми відвідали деякі форуми автомобілістів, у тому числі й форум ДАІ.

Ось що пишуть українські водії: “Сьогодні в Києві було спокійно. Великої кількості гайців на дорогах не спостерігалося, манера їзди основної маси водіїв залишилася без змін. Тобто – повороти з якого завгодно ряду, стоянка під знаками “зупинка заборонена”, навколо зупинок громадського транспорту та безпосередньо в “кишенях” – усе, як завжди. Приблизно 80% водіїв не пристебнуто – коли встигав, звертав увагу... Сам пристебнувся сьогодні вперше з 1995 року. Дратує, тисне, утруднює дихання і відволікає від водіння. Перекинув ліву руку поверх ременя і так їздив – трохи легше. Сподіваюся, що ніде в нормативці не прописаний точний спосіб пристібання ременя безпеки... На Русанівській набережній уранці – звичайний потік зустрічників і тротуарників, повна відсутність ДАІ, і толку від нового закону?.. Важко буде звикнути, коли їздиш на БМВ, наприклад, щодо перевищення швидкості... Підвищення штрафів тягне за собою тільки підвищення хабарів і більш нічого...”

Кошти від сплати штрафів зараховуються в рівних частинах до державного та місцевих бюджетів. Начальник департаменту Державної автомобільної інспекції МВС України Сергій Коломієць прогнозує, що застосування повною мірою нового штрафного законодавства за порушення безпеки дорожнього руху вже наступного року може принести до бюджету близько 2 млрд. грн. Наразі співробітники ДАІ лише протягом одного дня 18 листопада склали адміністративних протоколів на загальну суму понад 1 млн. грн. Порушники вже вишиковуються в черги в Ощадбанку.

Загалом, за інформацією департаменту зв’язків із громадськістю МВС, 18 листопада співробітники ДАІ зафіксували 7 тис. 870 порушень Правил дорожнього руху, з яких 3 тис. 791 (48%) – грубі порушення, що могли призвести до дорожньо-транспортних пригод з тяжкими наслідками. Це – керування транспортними засобами в нетверезому стані, порушення швидкісного режиму, проїзд на заборонний сигнал регулювальника чи світлофора, порушення правил обгону, проїзду перехресть, зупинки та стоянки.

Між тим, у департаменту зв’язків із громадськістю зазначають, що через нові штрафи в Україні з минулої доби спостерігається зменшення аварійності. Зокрема, кількість ДТП з потерпілими зменшилася майже на третину. У ДТП на 64% менше загинуло людей та на 33% менше травмовано порівняно з відповідним періодом часу минулого року.

Анна Ященко