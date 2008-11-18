ДАІ за перший день нових штрафів накосила мільйон

Співробітники ДАІ 18 листопада, у перший день дії закону про підвищення відповідальності за порушення правил дорожнього руху, склали адміністративних протоколів на загальну суму понад 1 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.

Загалом, за інформацією ДЗГ, 18 листопада співробітники ДАІ зафіксували 7 тис. 870 порушень Правил дорожнього руху, з яких 3 тис. 791 (48%) - грубі порушення, що могли призвести до дорожньо-транспортних пригод з тяжкими наслідками. Це – керування транспортними засобами в нетверезому стані, порушення швидкісного режиму, проїзд на заборонний сигнал регулювальника чи світлофора, порушення правил обгону, проїзду перехресть, зупинки та стоянки.

Між тим в ДГЗ зазначають, що через нові штрафи в Україні з минулої доби спостерігається зменшення аварійності. Зокрема, кількість дорожньо-транспортних пригод з потерпілими зменшилася майже на третину. У ДТП на 64% менше загинуло людей та на 33% менше травмовано порівняно з відповідним періодом часу минулого року.

До патрулювання було залучено 3,5 тисячі працівників Державтоінспекції.

Як повідомляв УНІАН, в Україні набрав чинності Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху».

Цим законом передбачено збільшення розмірів штрафів за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху. В середньому штраф за правопорушення становить 85-100 грн. Значно підвищується відповідальність за здійснення грубих порушень Правил дорожнього руху, зокрема, штраф за проїзд на заборонений сигнал світлофора становить 170-204 грн., а за управління транспортним засобом у нетверезому стані – 1360-2550 грн.

За грубі і систематичні порушення Правил дорожнього руху рішення про покарання у вигляді позбавлення права управління транспортним засобом або стягнення штрафу значного розміру прийматимуться тільки судом.