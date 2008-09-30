У ДАІ вже порахували, скільки вони зберуть штрафів

Начальник Департаменту Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України Сергій КОЛОМІЄЦЬ прогнозує, що застосування у повній мірі нового штрафного законодавства за порушення безпеки дорожнього руху вже наступного року може принести до бюджету близько 2 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН, коментуючи, зокрема, перспективи впровадження в дію прийнятого 24 вересня Верховною Радою Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху”.

“Застосування у повній мірі нового штрафного законодавства за порушення безпеки дорожнього руху вже наступного року може принести до бюджету близько 2 млрд. гривень”, - наголосив С.КОЛОМІЄЦЬ.

Він також повідомив, що відповідно до цього ж закону, змінами до Бюджетного кодексу України, встановлюється, що кошти від сплати штрафів зараховуються в рівних частинах до державного та місцевих бюджетів.

Як повідомляв УНІАН, 24 вересня 2008 року Верховна Рада прийняла закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху”.

Законом, зокрема, передбачено суттєве збільшення штрафних санкцій за порушення безпеки дорожнього руху. Так, мінімальний штраф за порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами та порушення правил дорожнього руху пішоходами складатиме від 51 до 85 грн. Натомість, максимальний штраф за керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу, становитиме від 2550 до 3400 грн.