Чи піде Нацбанк дорогою Верховної Ради?

Різкі та непередбачувані коливання курсу національної валюти, брак координації дій Національного банку з урядом, активізація чорного ринку обміну готівкової валюти, лобіювання інтересів окремих банків та бізнес-структур за рахунок витрачання валютних резервів країни – це те, у чому сьогодні звинувачують керівництво НБУ. Експерти досить критично висловлюються про діяльність голови Нацбанку Володимира Стельмаха в період економічної кризи.

Ігор Бураковський, директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій:

КУРС ГРИВНІ ТРЕБА ВІДПУСКАТИ ЯКОМОГА ШВИДШЕ

Є три негативні моменти у політиці НБУ. По-перше, курс гривні до іноземної валюти треба відпускати, щоб його встановлював ринок. Чим раніше курс відпустять, – тим краще. По-друге, валютні аукціони, запроваджені було НБУ, так чи інакше створювали преференції для окремих банків-покупців за рахунок витрат із золотовалютних резервів країни. По-третє, НБУ, надаючи допомогу окремим банкам, мав передбачити, що вони одразу спрямують отримані кошти на валютний ринок, посилюючи дисбаланс. НБУ мав жорстко обумовити надання рефінансування, щоб цього не допустити. Будь-які ігри із золотовалютним резервом неприпустимі, бо поповнити цей резерв нині дуже проблематично.

Загалом НБУ з джерела стабільності, яким він має бути, перетворюється на джерело проблем. Нацбанк має працювати в найтіснішому контакті з урядом.

Що ж до можливої зміни керівництва Національного банку, то це питання суто політичних домовленостей.

Олександр Морозов, член наглядової ради Ощадбанку:

НАЦБАНК МОЖЕ ПІТИ ШЛЯХОМ ВЕРХОВНОЇ РАДИ

Дії керівництва НБУ на валютному ринку можна коротко характеризувати як розгубленість, втрата контролю за ситуацією. Іншої оцінки, коли за короткий проміжок часу гривня коливається від 4,75 за долар до 7 та більше, бути не може. Навіть фахівці не в стані передбачити – чи вийде НБУ на ринок з інтервенціями сьогодні й завтра чи чому він не робив цього, умовно кажучи, позавчора… Та ж дивна політика провадиться головним банком країни й щодо розподілу ресурсів між банками. Кому та на яких умовах видаються кошти під рефінансування – не зрозуміло.

Принаймні, такі ключові банківські установи, як Ощадбанк та Ексімбанк, не отримали й половини потрібного рефінансування НБУ, а на ті гроші, що отримали, профінансували НАК «Нафтогаз». Ті ж банки, які дістають від керівництва НБУ кошти, одержують їх під різні умови, під різні ставки. Коротко кажучи – у діях керівництва Нацбанку є привід розібратися слідчій комісії – хоча б парламентський. Але ж і парламент у нас не працює…

Звичайно, замінити таке керівництво, яке не може чи не хоче діяти адекватно в складних умовах – це було б правильно. Але виникає інша проблема: нова, погоджена, кандидатура голови НБУ. Поки що такої кандидатури немає, як немає відповіді й на запитання – чи здатен парламент сьогодні віддати 300 голосів хоч за яке-небудь голосування. Тут виникає загроза того, що в час кризи Національний банк може взагалі залишитися без керівництва, як це вже сталося з парламентом.

Віктор Небоженко, політолог:

ЮЩЕНКО МІГ БИ ЗРОБИТИ НОВОРІЧНИЙ ПОДАРУНОК УКРАЇНЦЯМ

Поведінка керівництва НБУ на валютно-грошовому ринку суперечлива й антидемократична.

Національний банк більше думає про те, як лобіювати певні приватні інтереси, ніж про те, як підтримати національну валюту під час скрути та кризи. В результаті – і населення, і бізнес дезорієнтовані, не розуміють, що відбувається з гривнею і чого чекати. Це, безумовно, негативно впливає на всю економічну діяльність. Тому я вважаю, що Президент Ющенко як отець нації міг би зробити нації Новорічний подарунок – і звільнити голову НБУ Володимира Стельмаха ще до Нового року.

Сергій Кисельов, Школа політичної аналітики при НауКМА:

НБУ НАСТУПИВ НА ТІ САМІ ГРАБЛІ, ЩО Й 2004 РОКУ

Дії НБУ на валютному ринку неефективні. Рівень золотовалютних резервів суттєво знизився, а курс національної валюти продовжує різко падати. Зрозуміло, що не все в цій ситуації залежить від Нацбанку, але свою частину роботи НБУ виконав на незадовільно. Переважно дії НБУ в валютній політиці були несистемними й навіть створювали паніку.

Наприклад, у жовтні Нацбанк мав "звичку" різко виходити на міжбанківський ринок з інтервенціями в останні півгодини його роботи. В результаті ці інтервенції на курс гривні не мали впливу, проте кілька банків змогли заробити на дешевій купівлі валюти із золотовалютних резервів. Валютні аукціони (хоча ідея їх проведення є цілком здоровою) теж фактично не дали результату, бо були погано організовані: значна частина банків навіть не знала умов, на яких відбуватиметься аукціон.

Ще приклад – рішення НБУ різко обмежити відхилення обмінного курсу готівкової валюти від курсу НБУ. Як наслідок, готівкова валюта зникла з легального обігу, її обмін почав відбуватися на чорному ринку, банки стали брати комісії – аж до 13% – за продаж валюти. Можна сказати, що тут НБУ наступив на ті самі граблі, що й чотири роки тому – восени 2004 року.

Різке подорожчання долара може стати основною причиною інфляції в останні місяці 2008-го.

Зміна керівництва НБУ може відбутися. Але це – політичне питання. Якщо Президент внесе таке подання до парламенту, думаю, його підтримають, бо діями керівництва Нацбанку незадоволені майже всі політичні сили. Але потрібний так званий "конструктивний вотум недовіри" – слід одразу мати на заміну чинному голові НБУ нову, прохідну кандидатуру, бо Нацбанк не може нині залишитися взагалі без керівництва.

Віктор Лисицький, член Ради підприємців при Кабміні:

ТРЕБА ВИГАНЯТИ ВСІХ З РОБОТИ

НБУ у своїй діяльності припустився низки брутальних помилок – починаючи з весни 2005 року, коли ревальвація гривні відбулася без жодних пояснень, що поклало початок нищенню довіри до гривні як до національного орієнтиру. Довіра далі падала, коли влітку цього року НБУ встановив офіційний курс національної валюти, який суттєво відрізнявся від ринкового. Нині головний банк країни діє також украй невдало, внаслідок цього різко зросли відсотки за кредитами у валюті, а їхній обсяг, за приблизними підрахунками, сягає 250 млрд. грн.

Тому треба виганяти з роботи не тільки правління НБУ, а й усіх членів його Наглядової ради, бо вони, бачачи всі помилки керівництва Нацбанку, нічого не зробили, щоб їх виправити. Президент України, який є фахівцем у банківській справі, має це зробити – та продемонструвати, що він уміє визнавати та виправляти свої помилки.

Сергій Яременко, екс-заступник голови НБУ:

ЗМІНА КЕРІВНИЦТВА НАЦБАНКУ НЕМИНУЧА

Дії керівництва Національного банку країни є хаотичними та некваліфікованими. Базові, принципові помилками, які й призвели до нинішнього кризового стану вітчизняну фінансову систему такі: непрогнозовані та невиправдані ігри з курсом національної валюти навесні-влітку цього року та непрогнозована й непрозора політика у сфері рефінансування банків. Внаслідок цих дій НБУ банківська система України нині не в стані кредитувати реальний сектор економіки, що є найбільшою перешкодою на шляху виходу з кризи. Послаблена фінансова система позбавляє промисловість та економіку в цілому можливостей розвитку, і саме в цьому головний наслідок політики сучасного керівництва НБУ.

Зміна керівництва Нацбанку неминуча, бо своїми нераціональними діями воно остаточно підірвало довіру до себе – і банківської сфери, і населення. Без довіри будь-які подальші дії керівництва НБУ не дадуть бажаного результату, тому це керівництво треба звільняти – і чим скоріше це станеться, тим менше будуть втрати економіки та бізнесу у майбутньому.

Опитував Олексій Подорожній