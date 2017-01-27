В БПП підтвердили отруєння нардепа Кононенка ртуттю
Заступник голови фракції "Блок Петра Порошенко" Олексій Гончаренко підтвердив інформацію про те, що його колега Ігор Кононенко дійсно отруївся ртуттю.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
«Йде шквал дзвінків з приводу отруєння Ігоря Кононенка. По-перше, це, на жаль, правда. Але, по-друге, вороги не дочекаються. І це головне. Ігор - сильна людина і впорається. З того, що сталося, він не хотів робити сенсацій, тому інформацію не поширював. Продовжує активно працювати і в партії, і в парламенті», - заявив Гончаренко.
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Нагадаємо, сьогодні, 27 січня, інтернет-видання LB.ua опублікувало матеріал, в якому стверджувалося, що народний депутат з фракції БПП Кононенко на даний момент проходить лікування від отруєння ртуттю, яке у нього виявилося напередодні Нового року.
«Згідно з вердиктом лікарів, її (ртуті – УНІАН) вміст у крові перевищений у 50 разів», - йдеться у матеріалі.