В БПП підтвердили отруєння нардепа Кононенка ртуттю

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Йде шквал дзвінків з приводу отруєння Ігоря Кононенка. По-перше, це, на жаль, правда. Але, по-друге, вороги не дочекаються. І це головне. Ігор - сильна людина і впорається. З того, що сталося, він не хотів робити сенсацій, тому інформацію не поширював. Продовжує активно працювати і в партії, і в парламенті», - заявив Гончаренко.

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Нагадаємо, сьогодні, 27 січня, інтернет-видання LB.ua опублікувало матеріал, в якому стверджувалося, що народний депутат з фракції БПП Кононенко на даний момент проходить лікування від отруєння ртуттю, яке у нього виявилося напередодні Нового року.

«Згідно з вердиктом лікарів, її (ртуті – УНІАН) вміст у крові перевищений у 50 разів», - йдеться у матеріалі.