Старт президентської кампанії: хто кому дихає в спину
Навіть наявність дуету визнаних фаворитів не дозволяє говорити, що все вирішено - розклад сил може змінитися в останню мить...
Після завершення різдвяних канікул дві авторитетні соціологічні служби практично одночасно оприлюднили дані про політичні уподобання українців. Їх можна назвати своєрідним стартовим протоколом президентської кампанії, в яку вступає Україна.
Дані, які наводять тандем Фонд «Демократичні ініціативи» і «Юкрейн соціолоджі сервіс» і «Українське демократичне коло» дозволяють зробити декілька висновків.
|Юлія Тимошенко та Віктор Янукович
Ситуація в країні сьогодні грає проти Юлії Тимошенко, не дозволяє їй розгортати популістські агітаційні конструкції. Економічна криза вимагатиме від наших політиків не тільки поміркованості у витрачанні спонсорських і державних коштів, але й уміння чуйно прислухатися до суспільних настроїв. Тимошенко ж звикла до ролі камертона не лише власної політичної сили, але й мільйонів виборців. Перебудуватися після 4 років тріумфального просування до вершини, коли вона на відстані одного кидка, буде непросто.
Певно, рано говорити і про формування в Україні двопартійної системи. Хоча набрати більше 20% на найближчих парламентських виборах мають шанси тільки регіонали і бютівці, не варто ігнорувати той факт, що ще 3-4 політичні сили можуть подолати 3-процентний бар`єр. Втім, як було неодноразово сказано, без змін у виборчій системі говорити про кардинальні перетворення в депутатському корпусі не доводиться.
Цікавим виглядає майже тріумфальне сходження до вершин політичного Олімпу Арсенія Яценюка. Молодий політик, який не з власної волі позбувся спікерського крісла, звичайно, ще не дихає в спину фаворитам виборчої кампанії, але його рейтинг вже вийшов за межі соціологічної погрішності. Це тим більше показово, що організований екс-спікером «Фронт змін» не оформився в політичну партію, і не проводив гучних політичних акцій. Та й сам Арсеній Петрович до 2009 року відзначився хіба що в поїздках по обласних центрах для огляду прихильників і зустрічі Йоулупуккі на Майдані. Мабуть, потреба в третій силі в українському суспільстві відчувається цілком очевидно, і Яценюк зумів осідлати хвилю очікувань потенційних виборців.
|Віктор Ющенко
Дані соціологічних опитувань дозволяють говорити про декілька тенденцій. По-перше, боротьбу за президентське крісло розпочнуть 5-6 політиків, які встигли засвітитися минулого року. Решта кандидатів у президенти, найімовірніше, виконуватимуть технологічні функції, відбираючи голоси в успішніших претендентів. По-друге, навіть наявність дуету визнаних фаворитів президентських перегонів не дозволяє говорити, що все вирішено - напружена внутрішньополітична ситуація і зовнішньополітичні проблеми можуть змінити розклад сил в останню мить. По-третє, вже сьогодні дії претендентів на перемогу в головному марафоні політичної п`ятирічки підпорядковані досягненню головної мети.
Владислав Іщенко