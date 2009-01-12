Кого б українці вибрали Президентом наприкінці грудня (опитування)

Якби вибори Президента України відбувалися наприкінці грудня, то найбільшу підтримку серед виборців мали б лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ та лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

Про це свідчать передані УНІАН результати соцопитування, проведеного „Українським демократичним колом” на замовлення Інституту політики.

Зокрема, за В.ЯНУКОВИЧА готові проголосувати 25,6% громадян, а за Ю.ТИМОШЕНКО – 22,5% респондентів, які не відмовилися від участі в голосуванні.

У другому турі серед усіх опитаних за В.ЯНУКОВИЧА готові проголосувати 33,1%, а за Ю.ТИМОШЕНКО – 30,7% респондентів.

Якби до другого туру виборів потрапили В.ЮЩЕНКО та В.ЯНУКОВИЧ, то зі значною перевагою переміг би В.ЯНУКОВИЧ. Зокрема, за нього готові проголосувати 37,3%, а за чинного главу держави – 11,7% усіх опитаних.

У разі виходу до другого туру Ю.ТИМОШЕНКО та В.ЮЩЕНКА, перевагу мала б Ю.ТИМОШЕНКО. Зокрема, за неї готові проголосувати 33,1%, а за В.ЮЩЕНКА – 5,5% усіх опитаних.

Не відмовились від участі в голосуванні під час президентських виборів 74,3% українців.

Всього було опитано за місцем проживання 1210 респондентів віком від 18 років. Статистична похибка вибірки без врахування дизайн-ефекту з вірогідністю 0,95 не перевищує ±2,9%.