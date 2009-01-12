Якби президентські вибори відбувались у грудні (опитування)

Якби дострокові вибори Президента відбувалися наприкінці грудня 2008 року, до другого туру вийшли б лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ (22,3%) та лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО (13,9%).

Про це свідчать результати загальнонаціонального опитування населення України, проведеного Фондом “Демократичні ініціативи” та фірмою “ Юкрейніан соціолоджі сервіс” 17-28 грудня 2008 року.

За Арсенія ЯЦЕНЮКА проголосувало б 7,9% громадян, Володимира ЛИТВИНА - 4,1%, Петра СИМОНЕНКА - 3,6%, Віктора ЮЩЕНКА - 2,4%, Олександра МОРОЗА - 1,5%, Анатолія ГРИЦЕНКА - 1,4%, Наталію ВІТРЕНКО - 1,2%, Олега ТЯГНИБОКА - 0,7%.

При цьому значна частина виборців - 20% - готова проголосувати проти усіх кандидатів, а ще 20% не визначилися з вибором.

Всього опитано 2012 респондентів, похибка вибірки не перевищує 2,2%.