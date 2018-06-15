Нація Вінні-Пухів

Гримуча суміш економічної кризи і політичного протистояння підштовхує вітчизняних політиків до примусового перетворення українців на націю Вінні-Пухів - недалеких персонажів, які прагнуть легкого життя.

Звичайно, це відбувається не добровільно. Українці стають недалекими персонажами в очах наших політиків, які повірили, що виключно вони є носіями істини в останній інстанції. Боротьба за отримання абсолютної влади примушує мешканців пануючих висот на Печерських пагорбах робити заяви, які важко списати на передстартовий мандраж президентських перегонів.

Особливої уваги заслуговують політичні спекуляції на економічних проблемах. З одного боку, керівництво президентського Секретаріату по черзі тероризує уряд за недосконалий бюджет-2009 (підписаний Президентом Ющенком), за нездатність ефективно стримувати інфляцію, за газові угоди з Росією. Уряд у відповідь пропонує провести психіатричну експертизуокремих співробітників Банкової. То може кожного претендента на держслужбу перевіряти на адекватність? Щоб незалежні лікарі (бажано, іноземці) і за державний рахунок? Уявляєте, скільки нам «открытий чудных» подарує цей захід?

Втім, Кабінет Міністрів дарує приводи для критики щедрою рукою. Наприклад, Юлія Тимошенко в травні минулого року стверджувала, що альтернативні джерела палива можуть покрити чверть потреб України в газі, а в січні цього року уже вважає, що за рахунок соломи, дров, тирси, біогазу можна замінити половину споживаного українцями блакитного палива. Якщо так піде далі, то біля бабусь, які торгують насінням на вулицях, якраз треба буде ставити контейнери з написом «Смерть «Газпрому»!» і кидати лушпиння виключно в них. Плюс організувати в країні пункти прийому соломи і дров.

Чому ефектно позуючи з брикетом пресованої тирси, Юлія Тимошенко не зізналася, що на такому паливі сьогодні можуть працювати одиниці котлів? За рік прем`єрства можна було організувати модернізацію. Або ми традиційно чекали, коли «Газпром» почне петлю на шиї країни затягувати? Та й взагалі ігри із закликами дровами і соломою опалювати країну небезпечні - можуть більшу частину лісів вирубати. Ані уряд, ані Президент, ані парламент не змогли сформулювати національну ідею енергетичної незалежності, подібно до того, як це зробили в країнах Балтії. Українсько-російські відносини кращі, ніж відносини між Москвою і Таллінном? Не впевнений. Хоча балтійські країни і залежать повністю від постачань російських енергоресурсів, але зуміли і платити за ринковими цінами за них, і зберегти національну гідність.

В Україні наполегливо не проглядається традиція прозорого ведення політики навіть у стратегічно важливих питаннях. Можна, звичайно, списувати на «Газпром», топ-менеджемент і політичні покровителі якого люблять ловити рибку в каламутній воді. Але при цьому не слід забувати про необхідність відповідати перед власними виборцями. Скажу чесно: створюється враження, ніби закриті виборчі списки і пропорційна система виборів геть позбавили вождів партій і блоків інстинкту самозбереження. Вони просто перестали розвиватися і реально сприймати дійсність, оскільки знають, що повалити їх проблематично.

І знову таки «тішить» Юлія Тимошенко. Минулого тижня з`ясувалося (зі слів прем`єра), що саме в Кабінет Міністрів зверталися представники іноземних інвесторів з проханням про приватизацію телеканалу «Інтер». Якщо дотримуватися логіки Юлії Володимирівни, то це були представники «Газпрому», які свого часу пред`явили права власності колективу телекомпанії НТВ, який дозволив собі не погоджуватися з кремлівським баченням інформаційної політики. Але глава уряду не зупиняється у своїх відкриттях, і пропонує використати досвід Норвегії як політично стабільної країни. Така дрібниця, що норвежці живуть в конституційній монархії, Юлію Володимирівну не бентежить.

Шановні політики! Ми, ваші виборці, звичайно, розуміємо, що сьогодні ситуація в країні непроста. І економічна криза небачена, і відмовитися від політичної вам не під силу. Хоч вовком вий. Але ніхто не зізнається, що нездатен діяти розсудливо. Наші політики в умовах кризи не шукають легких шляхів, а мочать один одного як попало. Ось тільки тримати цілу націю за недалекоглядних тюхтіїв – це загрожує неприємними потрясіннями. Події на Майдані проходили в умовах економічного підйому і відносної стабільності, сьогодні ж людей, які втрачають роботу і надію, стає більше з кожним днем. Подумайте, га?

Євген Магда