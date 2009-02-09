Люди Тимошенко просять Князевича перевірити психіку людей Ющенка

Управління у зв`язках із ЗМІ секретаріату Кабміну звертається до міністра охорони здоров`я Василя Князевича з проханням "провести психіатричну експертизу деяких працівників секретаріату президента".

Про це сказано у повідомленні управління.

"Зважаючи на очевидну неадекватність заяв, коментарів та висновків з боку деяких працівників секретаріату президента у черговій "державній зраді" уряду, управління у зв’язках із ЗМІ секретаріату Кабінету міністрів просить міністра охорони здоров’я Василя Князевича провести психіатричну експертизу цих працівників", - йдеться у ньому.

"Нас турбує, що у такій владній структурі, як секретаріат глави держави працюють і приймають важливі рішення люди, у яких далеко не все гаразд із психікою", - додають в управлінні.

На думку працівників управління, "у такій процедурі немає нічого принизливого та незвичайного".

"Єдине наше бажання полягає в тому, щоб секретаріат президента представляли цілком здорові та психічно адекватні люди", - сказано у повідомленні.

Як відомо, раніше працівники секретаріату президента неодноразово критикували переговори уряду з керівництвом Росії щодо надання Україні п’ятимільярдного кредиту.

Українська правда