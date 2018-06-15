Чи породить відсторонення Довгого античерновецьку більшість?

“Справді, на 10-й позиції написано Карпунцов, проте підпису нема. А на 52-й позиції я власною рукою написав своє прізвище й підписався. А 62-м стоїть підпис Владики Павла...”

Пристрасті вирували вчора не лише під стінами столичної мерії, а й у її середині. О 8-й вечора отримала від знайомої співробітниці КМДА есемеску: “Сесія в Київраді триває. Світло вимкнене. Довгого зняли. Обрано нову президію. Зала заблокована”.

“Це була незаконна спроба заволодіти президією шляхом підробки документів та фальсифікації, – згодом заявив у інтерв’ю УНІАН Олесь Довгий. – Кличко продемонстрував документ з 61 підписом, але там двічі стояв підпис депутата Карпунцова (Валерій Карпунцов – депутат Київради від Блоку Кличка – Авт.). Отже, 61 підпису немає, і з багатьма іншими підписами є проблеми та сумніви в їхній автентичності...”

Ми спробували з’ясувати, що ж таки відбувалося вчора в Київраді і чому прізвище Карпунцова двічі зустрічалося в списку щодо усунення Довгого.

– Учора під стінами Київради зібралася маса людей з вимогою припинити знущання над малим і середнім бізнесом, над власниками малих архітектурних форм, обурені бюджетники, про яких мер розповідає, що вони хабарники і корупціонери, а вони отримують жалюгідну зарплатню, – розповідає УНІАН заступник голови фракції БЮТ у Київраді Тетяна Меліхова. – І в сесійній залі було запропоновано фракцією БЮТ і нашими колегами – Блоком Кличка, Блоком Литвина, Блоком Катеринчука і Партією регіонів вислухати людей, які стоять перед мерією й негайно вирішити їхні питання. Але головуючий Довгий робив усе можливе, аби не дати почути простих людей. Закінчилося це тим, що Довгий завів до зали весь величезний натовп, хоча ми пропонували відібрати керівників ініціативних груп. Проте сам зник більш як на три години... Після цього зібралися керівники всіх фракцій, крім Блоку Черновецького і ГАКу (який є нерозривним додатком до БЧ) і прийняли рішення зібрати підписи про відсторонення такого головуючого від ведення пленарного засідання.

Згодом Віталій Кличко повідомив, що в Київраді зібрано 61 підпис: 32 – від БЮТ, 15 – від Блоку Кличка, 9 – від Блоку Литвина (усього у фракції 11 депутатів, документ не підписали Ігор Шовкун та Михайло Голиця), 2 – від Блоку Миколи Катеринчука та 3 – від Партії регіонів.

Обравши президію на чолі з новим головуючим Олексієм Резніковим, депутати продовжили засідання сесії. Чому вибір упав саме на Резнікова, який представляє Блок Катеринчука, найменш чисельну фракцію в Київраді, що складається з двох депутатів?

– Олексій є фаховою людиною, толерантною, виваженою, він член регламентного комітету і є рівновіддаленим від основних політичних сил, що є опозиційними в Київській міській раді, – пояснив цей вибір депутат від Блоку Кличка Валерій Карпунцов. – Це компромісна фігура.

Сам же Карпунцов, як згадувалося, став центральною фігурою у конфлікті між Довгим та опозиційними фракціями. Саме його прізвище, за словами Довгого, значилося двічі. Звідси й висновок секретаря Київради про підробки й фальсифікації.

– Дуже приємно, що Олесь Станіславович визнав документ, його силу й легітимність, – розповідав УНІАН Карпунцов. – Але сталася одна прикрість: Довгий узяв робочу фотокопію з Інтернет-видань, яка була зроблена в момент збору підписів – до того, як йому пред’явили документ. Там справді на 10-й позиції написано Карпунцов, проте підпису Карпунцова нема. А на 52-й позиції я власною рукою написав своє прізвище й підписався. А 62-м стоїть підпис Владики Павла. Отже, 61 підпис був. Учора ми спостерігали Олеся Станіславовича на різних каналах. Він заявив, що за наявності 61 підпису він у відставку піде. Так нехай іде – 61 підпис є!..

– Дівчата похапцем написали прізвище Карпунцова, – сказала Меліхова, – а коли збирали підписи, він підійшов і ще раз власною рукою написав прізвище й розписався. Примірник вийшов на 62 прізвища і 61 підпис...

Уже відсторонений від ведення засідання Київради Довгий згодом повернувся в сесійну залу й заявив присутнім, що дане засідання має бути “предметом прокурорського розгляду, оскільки є фальшем”. Він сказав, що всі дії опозиційних фракцій спрямовані на те, щоб не був прийнятий до розгляду бюджет столиці.

– Я переконаний, що наші опоненти, які зацікавлені в дестабілізації ситуації в Києві, робитимуть усе від них залежне, аби не переходити до конструктивної роботи, – наголосив Довгий.

Як тільки Олесь Станіславович покинув залу, депутатам одразу вимкнули світло. Але вони продовжили працювати на благо столиці у темряві.

Попрацювали плідно.

– Скасували рішення про збільшення тарифів на житлово-комунальні послуги, яке мер одноосібно підписав 30 січня, – перелічує вчорашні досягнення опозиції Меліхова. – Відмінили два рішення сесії про порядок розміщення малих архітектурних форм, тому що заганялося встановлення всіх тих кіосків на одну юридичну особу – Київське інвестиційне агентство. Люди були обурені. Їх фізично знищують, виганяють, лишають можливості працювати й розвивати малий і середній бізнес, розповідали про хабарі в 1000 доларів.

Також депутати скасували декілька попередніх рішень Київради, зокрема щодо умов перевезення пасажирів приватними перевізниками і про створення Київського патологоанатомічного бюро.

Чому ж Олеся Станіславовича відсторонили?

Ключовим питанням учорашнього засідання Київради був розгляд бюджету, він, за версією всіх сторін, став першопричиною непорозумінь між провладними та опозиційними фракціями.

– Той бюджет, який ми побачили, і люди, яких ми почули, – усе це підштовхнуло депутатів відсторонити пана Довгого від ведення сесії, яку він нахабно затягував і робив усе, щоб вона не відбулася, щоб не були розглянуті дуже важливі для міста документи, – пояснив УНІАН один із лідерів Блоку Кличка в Київраді, голова Української селянської демократичної партії Дмитро Андрієвський. – Депутати відсторонили пана Довгого цілком легітимно, згідно з регламентом – лише на одне засідання. Йому дали чітку інформацію, якщо він і далі поводитиметься так нахабно – не слухатиме киян, не чутиме депутатів, то далі буде гірше, може дійти й до дострокового припинення повноважень, але сьогодні про це не йдеться.

За словами Андрієвського, запропонований владою бюджет фактично “знищує місто”. У ньому закладено трішки більш як 15 млрд. гривень. На 20% зменшено соціальні видатки, а програма “Турбота”, яка стосується передусім “улюблених бабусь Черновецького” і пенсіонерів загалом, зменшена удвічі, на 400% скорочено капіталовкладення в будівництво, на 500 млн грн. – фінансування житлово-комунального господарства.

– Приймати такий бюджет – це самогубство, – підсумовує Андрієвський.

– Чи оскаржуватимуть вони правомірність (неправомірність) учорашніх рішень – це вже їхні проблеми, – зауважує Карпунцов. – Факт той, що античерновецька більшість є, і ця більшість захищає інтереси громади. І є розуміння у виконавчої влади щодо необхідності зміни цієї політичної команди Києва, яка доводить столицю до зубожіння, до абсурду, до маразму.

Щоправда, Андрієвський з оптимістичними висновками не поспішає, мовляв, говорити про античерновецьку більшість поки що зарано. Але зазначає, що більшість столичних депутатів уже розуміють: головування Черновецького і Довгого аж ніяк не на користь місту.

Анна Ященко