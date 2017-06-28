Порошенко про продовження санкцій ЄС проти Росії: ціна неоімперських амбіцій для Москви зростає

Президент України Петро Порошенко привітав продовження Євросоюзом санкцій проти Російської Федерації на своїй сторінці у Facebook.

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«Вітаю рішення Ради ЄС про продовження економічних санкцій проти Росії до 31 січня 2018 року. Солідарність з Україною міцніє, ціна агресії та неоімперських амбіцій зростає», - зазначив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, Рада Європейського Союзу сьогодні, 28 червня, затвердила рішення продовжити ще на півроку економічні санкції для Росії за невиконання нею Мінських домовленостей.

Рішення було ухвалено за письмовою процедурою, яка була розпочата цього понеділка.

22 червня президент Ради ЄС Дональд Туск заявив, що в рамках саміту ЄС за результатами інформування президента Франції Еммануеля Макрона та канцлера Німеччини Ангели Меркель про стан виконання Мінських угод лідери Євросоюзу домовилися продовжити економічні санкції для Росії ще на півроку. Термін дії існуючих санкцій спливав 31 липня.