ЄС продовжив санкції проти Росії ще на півроку

13:59, 28 червня 2017
Політика
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Рішення прийнято за письмовою процедурою, розпочатою в цей понеділок.

Євросоюз продовжив антиросійські санкції / фото shutterstock.com

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення продовжити ще на півроку економічні санкції для Росії за невиконання нею Мінських домовленостей. Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили сьогодні в Раді ЄС.

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Рішення прийнято за письмовою процедурою, яка була розпочата в цей понеділок.

Як повідомляв УНІАН, 22 червня президент Ради ЄС Дональд Туск заявив, що в рамках саміту ЄС за результатами інформування президента Франції Еммануеля Макрона і канцлера Німеччини Ангели Меркель про стан виконання Мінських угод лідери Євросоюзу домовилися продовжити економічні санкції для Росії ще на півроку. Термін дії існуючих санкцій закінчувався 31 липня.

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Теги: #санкції ЄС проти Росії