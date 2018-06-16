Чи накрився другий транш МВФ?

Учора Верховна Рада відхилила три з п’яти антикризових законопроектів, які, на переконання Кабміну, необхідні для того, щоб отримати другий транш МВФ. Два з них були фактичними спробами збалансувати Пенсійний Фонд України, дефіцит якого оцінюється у 18 мільярдів гривень. Ще один законопроект пропонував внести зміни до бюджету, якими нібито вирішувалися проблеми із фінансовим становищем Нафтогазу.

За два тижні до голосування Віктор Ющенко закликавусіх депутатів незалежно від їхньої політичної приналежності, підтримати антикризовий пакет.

І позавчора Андрій Кожем`якін запевнив, що голосів вистачає. Але вистачило їх тільки на

два закони - про підвищення акцизного збору на алкоголь та тютюн.

Чи дійсно законопроекти настільки недосконалі? Чи вирішують вони антикризові завдання хоча б частково? І що буде із другим траншем МВФ для України? Про це ми запитали у народних депутатів

Ірина Акімова, Партія регіонів

ЗАЯВИ ТИМОШЕНКО, ЩО ГРОШІ НА ВИПЛАТИ ПЕНСІЙ Є, - ЦЕ ОБМАН

Звичайно, Пенсійний фонд слід збалансувати. Але законопроект пропонує збільшити пенсійні внески з малого підприємництва. Зараз як платиться пенсійний внесок? Є ставка, а у рамках цієї ставки частина грошей розподіляється між соціальними фондами (приблизно 82 гривні з двохсот максимально можливих). Цим законом пропонується перевести платників єдиного податку на загальну систему сплати, це 33 відсотки від мінімальної заробітної плати. Тобто кожен платник повинен сплатити двісті гривень. Бачимо, що підсилюється податковий тиск на платників. Справа не в тім, що не слід переглядати систему єдиного оподаткування. Його слід переглядати. Але криза - це не той момент, коли це можна робити. За рахунок цього закону планували збільшити надходження до бюджету до двох мільярдів гривень. Але якщо збільшити податок, то люди підуть у тінь, і взагалі не платитимуть податок. А якби й не пішли, то дефіцит у Пенсійному фонді становить близько вісімнадцяти мільярдів, тож два мільярди проблеми не вирішать. І заяви Тимошенко, що гроші на виплати пенсій є, це обман.

Другий законопроект стосується збалансування бюджету Нафтогазу. За що збираються отримати додаткові надходження? За рахунок розмитнення газу, права на який відстоює право РосУкрЕнерго і який закачаний у наші газосховища?! Від цього розмитнення отримують ПДВ і додаткові 5,5 мільярдів до бюджету. Але як можна розпоряджатися цим газом, права на який відстоюються іншою компанією у Стокгольмському суді? Ми ще не знаємо, що вирішить суд. Якщо на користь України, то одна справа. А якщо – на користь РУЕ, то не лише не буде ніяких додаткових надходжень, а й на плечі Бюджету впаде 3,6 мільярди доларів, які слід буде заплатити у вигляді штрафів та плати за сам газ. Тобто апелювати до таких джерел, яких законодавчо ще нема, це – неправильно. Зараховувати на баланс майно сусіда, який тобі не подобається, - так не робиться у правовій державі. У цьому ж законі містяться не тільки проблеми для Нафтогазу. Там, наприклад, є пропозиція авансом переказати до бюджету до першого травня весь плановий прибуток Національного банку України. Це категорично суперечить вимогам МВФ про незалежність Національного банку.

У світі не практикується збільшувати податки під час кризи. А законопроекти по акциз показують, що ніяких інших джерел надходження, окрім, як взяти у бізнесу, нема. Доводимо країну до ручки, забираємо все з бюджету, а потім апелюємо до бізнесу: давайте, платіть більше. Чи збільшаться при цьому надходження - сумнівно. Бо підприємства починають йти у тінь. Починається контрабанда з інших держав, де ситуація більш сприятлива. А аргументи про покращення здоров’я нації - це перебільшення. Тому, коли ми кажемо, що збільшимо акцизи - і народ перестане палити, - це неправда. Будуть робити самокрутки, будуть купувати цигарки поганої якості, місцеві виробники матимуть проблеми, а населення буде споживати продукцію, зроблену в тіні.

Щодо МВФ... Він не буде детально розбиратися як наповнюється бюджет. Їм головне, щоб джерела надходження не були інфляційними. Крім того, це справа тих, хто домовляється, на яких умовах можливе отримання кредиту. Той аргумент, що якщо не приймете конкретно оці закони, то країна буде у кризі, я не сприймаю. Бо завжди є кілька виходів. І мені здається, що це справа уряду - пропонувати такі рішення, які не погіршують ситуацію в країні.

Ксенія Ляпіна, НУ – НС

ХАЙ УРЯД ШУКАЄ ІНШІ СПОСОБИ

Ми категорично не будемо підтримувати закони щодо Пенсійного фонду. Я знаю, що МВФ вимагав збалансування Пенсійного фонду, але не ціною розвалу економіки та знищення малого бізнесу. Думаю, що над цим законом нам доведеться попрацювати. Так само ми не підтримаємо зміни до бюджету, бо там пропонується брати в НБУ прибуток наперед, навіть не знаючи, чи буде він в принципі. Щоквартальне фінансування неотриманим прибутком, ще й за межею не менше певної суми, це підштовхування НБУ до емісії грошей у прихований спосіб. Ми не бачимо можливості підтримати Нафтогаз у такий спосіб, бо гадаю, що тоді завтра ми змушені будемо виходити з пропозицією, як збалансувати Нацбанк.

Найменш шкідливими ми вважаємо закони про підняття акцизів на тютюн та алкоголь. Я не вважаю їх бездоганними, але думаємо, що вони принесуть користь, бо зменшать рівень споживання цих продуктів. Не думаю, що їхнє прийняття несе ризики як то загроза контрабанди, навіть за умови підняття акцизів ціні на продукцію залишаються співставними із ближнім зарубіжжям. До того ж, на вина, які менш шкідливі, ми акциз не підвищили.

З Міжнародним Валютним Фондом слід працювати, переконувати. Я пояснювала позицію західним посольствам. Але МВФ також не хоче дати кредит, а потім десять років чути, що вони через кредит зруйнували країну. Хай уряд шукає інші способи. Наприклад, відмовитися від пільгових категорій при призначеннях пенсій, як пропонує Президент.

Олександр Гудима, БЮТ

Я НЕ ДУЖЕ ПЕРЕЖИВАЮ ЗА МАЙБУТНЄ: КОЛИ ВИБОРИ – ЕКОНОМІКА ЗРОСТАЄ

Я зовсім не розумію, чому парламент не підтримав зміни закону про бюджет, яким пропонувалося збалансувати бюджет Нафтогазу. Мені незрозуміла логіка депутатів...

Після газових воєн зрозуміло, що основу енергетичної безпеки складає НАК Нафтогаз. Всі документи, підписані у Брюсселі, теж пов’язані із діяльністю НАК Нафтогазу. І якщо говорити про якусь перспективу України у період фінансової кризи, то ця перспектива пов’язана із нашою ГТС, яка порятувала нас у січні і дає перспективу на інтеграцію у ЄС. І нічого іншого в Україні нема. Люди, яких я відношу до невиправних песимістів, кажуть, що не можна наповнювати бюджет грошима від розмитнення газу, справу щодо якого нібито розглядають у Стокгольмі. Слід слухати в.о. голову Нафтогазу Ігоря Діденка, який каже, що ніяких позовів у арбітражі немає. Слід слухати представників Газпрому, які підтвердили, що свого підпису під позовною заявою Фірташа вони не ставили. Не може держава сидіти і чекати, коли закінчаться судові процеси. Слід діяти, кожен день сповільнення подібний до смерті. Я абсолютний прихильник швидких дій, щоб швидко розмитнити газ, заплатити відповідні кошти до Держбюджету. Бо це криза, і країну слід врятувати від масових неплатежів комунальних підприємств, які заборгували понад три мільярди гривень. Що з ними робити? Виселяти людей? Ліквідовувати системи теплокомуненерго? Треба приймати зміни до бюджету, фінансово оздоровлювати і допомагати Нафтогазу.

Але я не дуже переживаю за майбутнє. Після сьогоднішнього голосування парламенту, яким ми вирішили провести президентські вибори 25 жовтня, відчуваю, що усі проблеми, усі чутки про відставку уряду та усі блокування автоматично знімаються. Питання позачергових виборів, які готувала команда Балоги, теж знімається. Країна почне готуватися до кампанії, а в такий час економіка розвивається сама по собі і непогано, бо їй ніхто не перешкоджатиме. Це такий український феномен, коли вибори, то економіка зростає.

Опитувала Маша Міщенко