Ющенко дав слово, що підпише всі антикризові рішення ВР

Президент України Віктор ЮЩЕНКО обіцяє підписати всі рішення Верховної Ради, прийняті в контексті антикризових заходів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив сьогодні журналістам після саміту Європейської народної партії.

Він закликав парламентаріїв до активної роботи над антикризовим пакетом законів.

«Будь ласка, я запрошую всіх спілкуватись в рамках коаліції, знаходити порозуміння. Я даю слово, що всі рішення, які будуть прийняті парламентом в контексті антикризових дій, я підпишу», - сказав Президент.

При цьому він підкреслив, що ухвалення антикризового пакета є прямим обов’язком керівника коаліції.

«Якщо є більшість, вона повинна всіляко підтримувати антикризовий пакет, і ті законопроекти, які повинно прийняти в рамках відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом – це завдання керівника коаліції, це завдання парламентської більшості», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він підкреслив, що закликає всіх депутатів незалежно від їхньої політичної належності, підтримати антикризовий пакет.