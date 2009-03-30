Коаліція таки згуртувалася навколо антикризового пакету

У коаліції є голоси для підтримки антикризових законопроектів, заявив сьогодні на брифінгу перший заступник лідера фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, відбулося засідання Ради коаліції, на якому фракції заявили про те, що голосуватимуть за антикризовий пакет.

А.КОЖЕМ’ЯКІН наголосив: «Голосів вистачає».

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО 24 березня повідомила про намір звернутися до голови ВР Володимира ЛИТВИНА з проханням про розгляд 31 березня підготовлених і узгоджених із міжнародними організаціями чотирьох антикризових законопроектів у остаточному читанні.

До антикризового пакета, за словами прем`єра, входять законопроекти про підвищення акцизних зборів на тютюнові вироби та іншу продукцію, про внесення змін до державного бюджету щодо збалансування бюджету Аграрного фонду та фінансового плану НАК «Нафтогаз України», а також про запровадження «справедливих» внесків до Пенсійного фонду.

Сьогодні, 30 березня, народний депутат Ганна ГЕРМАН заявила, що фракція Партії регіонів блокуватиме роботу Верховної Ради, якщо уряд не внесе на розгляд парламенту антикризову програму та зміни до державного бюджету.

Г.ГЕРМАН додала, що «регіонали» не блокуватимуть ухвалення антикризових законопроектів, але якщо уряд не представить антикризову програму та зміни до держбюджету, вони почнуть блокувати роботу ВР.