У ГПУ заявили, що Саакашвілі може в'їхати в Україну тільки при наявності візи

Позбавлений українського громадянства екс-голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі може потрапити в Україну тільки після оформлення візи. Про це на своїй сторінці у Facebook заявив заступник генерального прокурора Євген Єнін.

"Пропуск Саакашвілі (наразі особи без громадянства, якщо не підтвердиться інфо про наявність у нього паспортів третіх країн) в Україну можливий лише після оформлення візи. Будь-які перформанси в оточенні активістів чи нелегальний перетин кордону дають стовідсоткові правові підстави для притягнення його до адмінвідповідальності, а осіб, що сприятимуть такому незаконному перетину кордону - до кримінальної відповідальності (і не кажіть потім, що не попереджали)", - написав Єнін.

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За його словами, особиста присутність Саакашвілі на засіданнях суду не може бути підставою для оскарження права на справедливий суд, "оскільки право на в’їзд до іноземної держави не є правом гарантованим Конвенцією і позивач може захищати свої інтереси через захисника", додав заступник генпрокурора.

26 липня президент України Петро Порошенко своїм указом позбавив громадянства України екс-президента Грузії, екс-голову Одеської обласної державної адміністрації Міхеіла Саакашвілі.