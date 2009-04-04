Луценко: Ющенко створює заповідник для свого закарпатського «сантехніка»

Лідер «Народної самооборони», міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО розцінює проект нової Конституції України, запропонований Президентом, як спробу створити сприятливі умови для діяльності певного кола осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Києві під час виступу перед делегатами ІХ з’їзду політичної партії «Вперед, Україно!».

«Я особисто розглядаю її як спробу створення заповідника для купки людей, в тому числі для свого закарпатського «сантехніка», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, в Україні серед Президентів вже давно стало традицією, що як тільки їхній рейтинг падає нижче 10%, «вони відразу починають переписувати Конституцію».