Cтрасна п'ятниця-2009: нардепи порушили українську традицію

«Те, що ми кинулися блокувати ВР, це була інстинктивна реакція на кидок регіоналів»... У п`ятницю вранці президію блокували «регіонали»... Напруга у ВР спала...

Якщо сьогодні Президент або уряд не викинуть якийсь фінт, Верховна Рада не заблокує президію, а опозиція не нажене в столицю буцімто незадоволених бездарною владою мітинговців, наша політична паства зможе сказати: вперше за чотири останні роки нам вдалося прожити Страсну п`ятницю без скандалу.

Страсна п`ятниця в ретроспективі

Нагадаю, як у нас зазвичай проходить остання п`ятниця Великого Посту (яку називають Страсною або Великою). Торік 25 квітня 2008 року, саме на Страсну п`ятницю у нас стався відомий скандал у Фонді держмайна. Юлія Тимошенко представила колективові Фонду нового в.о. Андрія Портнова.

Позаминулого року весь Страсний тиждень припав на розпал політичної кризи, яка посилилася після президентського указу про дострокові вибори Верховної Ради. У п`ятницю 6 квітня 2007 року наприкінці Страсного тижня «регіонали» відмінили всі свої мітинги протесту. Проте в саму п`ятницю нардепи активно використали парламентську трибуну, щоб розповісти радіослухачам і телеглядачам про ницість, безвідповідальність політичних опонентів і бездарність преси. 6 квітня було ще багато інших подій, здатних позбавити спокою наш політично стурбований народ. Зустріч президента Ющенка і тодішнього прем`єра Януковича, подання виконавчої влади до Конституційного суду. Загалом, день явив собою гідний приклад того, як не слід жити у Велику п`ятницю.

21 квітня, в Страсну п`ятницю 2006 року, теж не минулося без скандальних заяв. Те, що новообраний мер Леонід Черновецький був офіційно представлений на посаду голови КМДА і викликав сплеск недобрих коментарів і злих (які, на жаль, виправдалися) прогнозів, це ще нічого. Того дня Москва не пристала на пропозицію міністра закордонних справ України Бориса Тарасюка, який брав участь у засіданні Ради глав МЗС країн СНД у Москві і запропонував внести до порядку денного питання про визнання Голодомору актом геноциду українського народу. Тарасюк прокоментував це так, що Москва не бажає давати оцінку злочинам комуністичного режиму, а СНД «показала свою неефективність» і «не має перспективи в майбутньому». Росія, з одного боку, намагається затвердити себе як держава-правонаступник СРСР, а з іншого боку – «відмовляється брати на себе відповідальність за ті злочини, які здійснювала країна, правонаступницею якої вона є».

Усіх поплутав «Інтер»?

Не можна сказати, що цього року парламентський тиждень, припавши саме на передпасхальний, був мирним. Буквально вчора, у Великий четвер, у другій половині дня фракція БЮТ заблокувала парламентську трибуну. Поблокували з півгодини і розійшлися, але спікер парламенту Володимир Литвин встиг сказати, що якщо вам треба мене зняти, аби переформатувати коаліцію з «Регіонами», ви зможете зробити це за півгодини. Офіційною причиною блокування стало те, що до порядку денного не була внесена ухвала про створення ТСК з розслідування загадкової смерті колишнього власника телеканалу «Інтер» Ігоря Плужникова.

Щоправда, після того, як блокаду було знято, представники БЮТ відмовилися коментувати свої дії. До речі, взаємна нелюбов «Інтера» і прем`єр-міністра Юлії Тимошенко має демонстративний характер. Пані Тимошенко в ефірах інших каналів не втрачає нагоди вкотре заявити про продажність «Інтеру». Але це так, супутні подробиці. Все-таки фракція вирішила порозім’ятися і щось зробити по відношенню до власників каналу. Наприклад, створити ТСК з приводу розслідування смерті Плужникова. Тим більше що привід цьому дав один із заступників Генпрокурора. «Нам пообіцяли на засіданні Погоджувальної ради фракції, що ухвала про створення ТСК з розслідування смерті колишнього акціонера «Інтера» буде внесена у четвер до порядку денного вечірнього засідання парламенту, – розповів в коментарі УНІАН бютівець Сергій Міщенко, який очолює комітет правової політики. – А «регіонал» Олександр Єфремов, який очолює Комітет регламенту і депутатської етики, пообіцяв, що до вечора він збере комітет і розгляне проект ухвали. Але він комітет не зібрав. І проект, відповідно, не потрапив до порядку денного. Те, що ми кинулися блокувати, це була така інстинктивна реакція на кидок «регіоналів». А Володимир Литвин, обурившись, нашим блокуванням, теж відреагував емоційно. Сказав, що якщо хтось що задумав, то півгодини буде досить, щоб його зняти. Але сьогодні ми вирішили до порядку денного нічого такого, що могло б викликати роздратування, не ставити, а перенести створення ТСК на тиждень після Великодня. Адже ви не сумніваєтеся, що у нас знайдеться 150 голосів для такої ухвали?»

На наше запитання, чи не створюється комісія з метою, щоб вплинути на працівників «Інтера», Міщенко обурився: «Яких працівників? Власників, імена яких починаються на літери Х. і Ф. Цікаво все-таки знати, як канал потрапив їм до рук і що дісталося вдові Плужникова».

Регіонали перехопили естафету БЮТ

Те, що у п`ятницю засідання парламенту не починалося, народні депутати від БЮТ пояснювали бажанням ще порадитися, остаточно погодити порядок денний і внести до нього виключно мирні закони й ініціативи, щоб не дратувати народ і підійти до святкування подальших травневих свят з чистим сумлінням і спокійним серцем. Але, думаю, народні обранці покривили душею. Оскільки у п`ятницю вранці президію блокували «регіонали». Річ у тому, що на порядку стояло питання про приведення до присяги трьох членів Вищої ради юстиції. Вони обрані з`їздом суддів і мали бути приведені до присяги впродовж двох місяців, але виникла певна колізія, оскільки цей термін закінчився. Відтак у парламенті нібито була досягнута домовленість, що ВР прийме проект закону, яким скасовується цей термін, аналогічні зміни будуть внесені ухвалою в регламент Верховної Ради. Але мирне суддівське питання теж зависло, «регіонали» заблокували трибуну.

За версією БЮТ, опозиція блокувала, оскільки три додаткові судді змінювали кількісне співвідношення політичних симпатій у ВРЮ не на користь «регіоналів». Але після перерви політики дійшли згоди, і більшість спробувала проголосувати призначення суддів. Не вийшло, забракло одного голосу. Глава регламентного комітету не зловтішався, просто розвів руками і сказав, що така сумна доля чекає всі рішення, якщо вони порушують регламент.

До речі, Олександр Ефремов заперечує, що він обіцяв провести засідання комітету, на якому мали обговорити ухвалу про ТСК щодо Плужникова і «Інтера». Це брехня, сказав він, якщо БЮТ хоче, то хай діє в законному порядку і подає проект ухвали в комітет офіційно.

Що ж до групи «За Україну», то в ній обмежилися тим, що анонімно шепотіли на вушко – мовляв, вся річ у тому, що «Регіони» про щось торгуються з БЮТ, і всі ці ухвали і блокування – тільки мах на мах, поступка за поступку в серйозніших речах, що стосуються їх майбутньої загальної коаліції.

У буфеті ВР продавали паски

Але в принципі в парламенті все було досить мирно. У ці дні в депутатському буфеті буквально розліталися пісні блюда і продавалися паски. Депутати з тугою в голосі ділилися з журналістами спогадами, як в дитинстві їх мами і бабусі водили в церкву, а заразом перераховували, до яких церков вони ходять. Причому, що цікаво, перераховували храми дуже політкоректно. Назвуть серед улюблених одну церкву, що в юрисдикції Московського патріархату, потім відразу ж для балансу згадають, що також є парафіянами Київського патріархату. Скажуть, що дружать з священиком, наприклад, з Києво-Печерської Лаври, а потім одразу скажуть, що їм також дуже подобається Видубецький монастир (УПЦ КП). Вони, мовляв, вищі за всілякі конфесійні відмінності.

Закінчуючи текст, ще раз проглянула стрічку новин УНІАН. «Напруга в Раді спала», і, здається, нам дадуть другий транш. Загалом, здається, обійшлося без скандалу. Ще не Греція, звісно, але й не як завжди в Україні.

До речі, в православній Греції політичні скандали на Страсний тиждень виключені. Ніяких різких публічних заяв політиків, ніяких подразників. У другій половині дня в центрі міста практично зупиняється рух транспорту. Усі головні храми Афін виносять плащаниці і повільно з паствою йдуть до головної площі міста Синдагма. Потім з головного кафедрального собору країни Мітрополіса мітрополит теж виносить плащаницю. Починається служба, на площі зазвичай близько тридцяти тисяч людей, тут же всі політики, президент, прем`єр-міністр, глава опозиції і навіть лідер компартії. Нам є у кого вчитися.

Лана Самохвалова