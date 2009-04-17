МВФ дасть $2,8 мільярда, тому що Україна пережила шок

Міжнародний валютний фонд (МВФ) планує надати Україні другий транш фінансової допомоги в сумі 2,8 млрд. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні керівник місії МВФ в Україні Джейла ПАЗАРБАЗІОЛУ.

За її словами, така домовленість була досягнута в ході переговорів представників української влади з місією МВФ.

Кажучи про нинішню економічну ситуацію в країні, Д.ПАЗАРБАЗІОЛУ сказала, що «українська економіка витримала шоки, і достатньо швидко до них адаптувалася». Керівник місії також зазначила, що в Україні з початку року зафіксований рівень інфляції нижчий, ніж прогнозував МВФ.

Довідка УНІАН. Міжнародний валютний фонд 5 листопада 2008 року схвалив рішення про виділення Україні стабілізаційного кредиту обсягом 16,43 млрд. доларів США для зміцнення довіри у фінансовому секторі й допомоги економіці країни, яка постраждала від світової фінансової кризи.

У листопаді 2008 року Україна отримала перший транш кредиту в розмірі 4,5 млрд. доларів.

У січні 2009 року в Україні працювала місія МВФ, яка повинна була ухвалити рішення про надання або не надання Україні другого траншу.

Тим часом у лютому голова місії МВФ Д.ПАЗАРБАЗІОЛУ повідомила, що МВФ планує повернутися до перегляду угоди stand-by між МВФ і Україною, а відповідно, до питання про надання другого траншу кредиту.

Голова місії Міжнародного валютного фонду в Україні Д.ПАЗАРБАЗІОЛУ прибула до Києва 8 квітня.

9 квітня Ю.ТИМОШЕНКО під час зустрічі з Д.ПАЗАРБАЗІОЛУ висловила надію, що в ході роботи в Україні місії МВФ програма співпраці України й МВФ буде успішно переглянута з урахуванням інтересів обох сторін

15 квітня Д.ПАЗАРБАЗІОЛУ повідомила, що Міжнародний валютний фонд ухвалюватиме рішення щодо другого траншу кредиту, виходячи з нових політичних умов в Україні.