У ГПУ виникло питання: чи була смерть Плужникова випадковою?

Заступник генерального прокурора України Ренат КУЗЬМІН заявляє, що колишній власник телеканалу "Інтер" Ігор Плужников "дійсно загинув за дивних обставин". Про це він сказав в інтерв`ю "Комсомольской правде в Украине", опублікованому сьогодні.

Р.КУЗЬМІН повідомив, що Генеральна прокуратура України отримала депутатське звернення з приводу обставин смерті І.Плужникова, "й провели перевірку, в ході якої встановили, що колишній власник каналу Ігор Плужников дійсно загинув за дивних обставин. І збіг фактів, який ми досліджували, свідчить про те, що не все там так просто й очевидно, як здається на перший погляд".

Приміром, розповів заступник генпрокурора, "ми встановили, що акції телеканалу й частки в його статутному фонді були перерозподілені на підставі довіреності, виданої нібито Плужниковим панові «Х», назвемо його так. За цією довіреністю пан «Х» вивів зі складу засновників фірми, підконтрольні Плужникову, й завів непідконтрольні, судячи з усього, близькі до того персонажа вітчизняного політикуму, якого Юлія ТИМОШЕНКО нещодавно назвала досить безсторонньо. За цією довіреністю самого пана «Х» обрано одним із керівників фірми, що є одним із засновників «Інтеру». Але найпікантніший момент у цій історії такий: ми отримали висновок експертизи про те, що підписи від імені пана Плужникова в цій довіреності були виконані не самим Плужниковим, а іншою особою з ретельною імітацією підпису Плужникова".

"Виникає питання: якщо там усе так непросто, чи не була смерть Плужникова невипадковою?, - говорить Р.КУЗЬМІН. - Та й перерозподіл власності за підробленими документами - це вам не дитячі витівки. А те, що в статутному фонді «Інтеру» третина належить Громадському російському телебаченню, - це вже не жарт. Словом, як говорять криміналісти, слідство покаже".

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня ц.р. у Верховній Раді України було зареєстровано проект постанови, якою пропонується створити Тимчасову слідчу комісію з питань розслідування обставин смерті народного депутата України IV скликання І.Плужникова й заволодіння невідомими особами його власністю - акціями телекомпанії «Інтер».

Проект постанови внесено народним депутатом від фракції БЮТ Володимиром ПИЛИПЕНКОМ.

У пояснювальній записці автор проекту постанови зазначає, що у ЗМІ неодноразово повідомлялося про обставини загадкової загибелі народного депутата України 4 скликання, співвласника телеканалу « Інтер » І.Плужникова. Так, за інформацією ЗМІ, І.Плужников раптово помер у Німеччині у червні 2005 року. За офіційною версією, причиною смерті став гострий інфекційний гепатит. Разом із тим, окремі лікарі висловлювали припущення, що смерть І.Плужникова була насильницькою та наступила внаслідок отруєння.

Невідомим залишається також порядок переходу його частки у телеканалі «Інтер » до інших осіб. Так, основні угоди про продаж каналу відбувалися у момент загострення хвороби, перебування в комі І.Плужникова та відразу після його смерті, що унеможливлювало його особисту участь у підписанні документів про продаж частки телеканалу «Інтер». Проте, відповідно до розповсюдженої інформації, до І.Плужникова під час хвороби ніхто зі сторонніх осіб на той момент не заходив.

Однак, зазначає автор проекту постанови, купівля-продаж телеканалу «Інтер» відбувалася на підставі документів, підписаних нібито особисто І.Плужниковим. При цьому графологічної експертизи зазначеного підпису ніхто не проводив.

“Усі вищенаведені факти, незважаючи на їхнє неодноразове висвітлення у ЗМІ, так і не були належним чином досліджені. А тому причини загадкової гибелі І.Плужникова та втрати ним акцій телеканалу «Інтер» й досі залишаються невстановленими ”, - зауважує В.ПИЛИПЕНКО.