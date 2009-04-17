Напруга в Раді спала

Верховна Рада України наступного пленарного тижня, що розпочнеться 12 травня, розгляне питання про створення Тимчасової слідчої комісії з розслідування обставин смерті народного депутата IV скликання Ігоря Плужникова і заволодіння невідомими особами його акціями телеканалу «Інтер» та приведе до присяги трьох членів Вищої Ради юстиції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН. За його словами, відповідних домовленостей було досягнуто на засіданні Погоджувальної ради лідерів депутатських фракцій.

В.ЛИТВИН повідомив, що фракція БЮТ продовжує наполягати на створенні ТСК по “Інтеру”. Водночас профільний комітет ВР ще не розглянув відповідний проект постанови, і тому питання про створення ТСК розглядатиметься наступного пленарного тижня.

В.ЛИТВИН зауважив, що для ухвалення рішення про створення комісії потрібно 150 голосів, і тому, скоріш за все, вона буде створена.

Крім того, ще однією причиною заблокування роботи ВР було питання про приведення до присяги трьох членів ВРЮ. В.ЛИТВИН зауважив, що ці члени були обрані з’їздом суддів і мали бути приведені до присяги протягом двох місяців, але виникла певна колізія, оскільки цей термін сплив. У зв’язку з цим було досягнуто домовленості, що ВР ухвалить проект закону, яким відміняється цей термін, й аналогічні зміни будуть внесені постановою до регламенту ВР.

Також В.ЛИТВИН поставив на голосування питання про приведення до присяги трьох членів ВРЮ, про що домовилися учасники засідання Погоджувальної ради. Цю пропозицію підтримали 225 народних депутатів із 404, зареєстрованих в сесійній залі. У зв’язку з цим голова ВР зауважив, що це питання разом з ухваленням необхідних рішень ухвалюватиметься наступного пленарного тижня.