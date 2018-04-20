Донецький губернатор жде милості від Тимошенко

Вибори стали логічним завершенням кар’єри донецького губернатора Вадима Чупруна. Коли після революції нова помаранчева влада перебувала в пошуках кандидатури на посаду голови Донецької облдержадміністрації, розглядалися кандидатури Віталія Гайдука, Миколи Азарова, але врешті-решт зупинилися на Вадимі Чупруні, виходці з цього регіону, послові України в Туркменистані.

Проте незадоволення Чупруном у нової влади виникло вже після перших місяців його перебуванні на цій посаді. Спочатку він необачно виступив на захист Бориса Колесникова, зауваживши, що голову облради майже безпідставно звинуватили в сепаратизмі (такі обвинувачення лунали з вуст самого Президента). Ходили чутки, що Ахметов ледве не платить зарплату новому губернаторові за його невтручання у справи області. Звинувачення у змові Чупруна з Ахметовим про розділ влади у регіоні прозвучало ще в лютому минулого року від майбутнього прем’єра, народного депутата Юрія Єханурова. Протягом року, коли заходила мова про ймовірне звільнення губернатора, донецькі депутати заявляли, що “Чупруна ми не віддамо”. Одне слово, Чупрун став своїм у Донецьку, яка там боротьба з тіньовою економікою чи реалізація програми Ющенко (тобто популяризація нового Президента)? Не знайшов він спільної мови і з місцевою пресою. Його часом невдалі висловлювання жорстко висміювалися в ЗМІ.

Експерти прогнозували, що кар’єра Чупруна недовговічна. І ось перед виборами уряд виявив “стурбованість” соціально-економічними показниками Донеччини. А вже після підрахунку голосів на парламентських виборах, після переможного маршу Партії регіонів у Донецьку (73%), стало зрозуміло: Чупруна підуть.

Серед причин незадоволення губернатором називають також суттєве скорочення податкових надходжень. Міністр фінансів Віктор Пинзеник заявив, що за Чупруна сума податку на прибуток порівняно з минулим роком зменшилася в шість разів і бюджет недоотримав 250 мільйонів гривень. “Або виробництво валиться, або раніше там липа було, ситуація в області потребує серйозного аналізу,” - заявив 29 березня прем’єр-міністр Юрій Єхануров. Тож Чупрун не став чекати, коли будуть зроблені перші висновки перевірки області, і тим більше вирішив не брати участі у квітневому засіданні уряду щодо результатів перевірки областей.

Він написав заяву про перехід на іншу роботу. Ми зв’язалися зі старим другом Вадима Чупруна, досвідченим дипломатом, та попросили розповісти, куди той зібрався працевлаштовуватись.

- Я не вірю, що Вадим отримував платню від Ахметова, Вадим порядна людина, - сказав чиновник з МЗС, який попросив не називати його ім’я. - Хоча, звичайно, керувати областю реально він не міг. - А щодо його працевлаштування він швидше за все чекає призначення Юлії Тимошенко і сподівається, що його відправлять назад до Туркменбаши. Бо ніхто краще за нього не міг і не зможе порозумітися з Ніязовим, який і надалі залишатиметься енергетичним партнером України. Не виключено, що там створять якесь представництво “Нафтогазу”, яким він міг би керувати. А поки що він повертається до Києва, у нього ж тут родина, й чекатиме формування уряду. Він свого часу допоміг Тимошенко отримати вигідний контракт, і його зв’язки і зараз стануть їй у пригоді.

Маша Міщенко