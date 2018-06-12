Д.Андрієвський: Кияни стали заручниками Тимошенко з Ющенком, які кришують Черновецького

Місцеві вибори по всій країні пройдуть навесні 2010 року… Блок Литвина отримує від Черновецького ласі шматки… Як з’являться нові платіжки з послух ЖКГ, ми підемо до суду… Депутат Київради від Блоку Кличка, очільник Української селянської демократичної партії Дмитро Андрієвський відповів на запитання УНІАН.

ВЕСНА 2010 РОКУ – ЧАС МІСЦЕВИХ ВИБОРІВ ПО ВСІЙ КРАЇНІ. ЦЕ АКСІОМА

Пане Дмитре, у нашому законодавстві остаточно не врегульовано питання, коли призначати чергові вибори до місцевих органів влади, якщо чинна влада обрана на дострокових. Від якої дати відраховувати строк повноважень – від дати чергових чи від позачергових? Черновецький це вирішив через КС. А Ви як гадаєте, коли будуть вибори в Києві?

Чергові вибори до місцевих рад будуть навесні 2010 року. Тут не треба вигадувати колесо.

Але ж секретар Київради Довгий кілька разів повторив на засіданні міськради, що виборів не буде в Києві ще тривалий час…

«Надежды юношей питают, отраду старым подают», – казав колись Ломоносов. Черновецький дарма витрачався на тлумачення строку своїх повноважень. Будь-який абітурієнт, що вступає до юрфаку, скаже вам, що повноваження, отримані на дострокових виборах, ідентичні до тих, що виборюють на виборах чергових. І для цього не треба було ґвалтувати Конституційний суд – це ясно, як божий день.

Але!.. Єдиний орган, що призначає вибори, – чергові чи позачергові, – Верховна рада України. Вибори до місцевих рад пройшли в березні 2006 року. Тоді їх обирали на чотири роки – ось вам дата чергових місцевих виборів – березень 2010 року.

Але ж у Києві були позачергові вибори у 2008 році…

А в багатьох містах і селах позачергові вибори проходять і зараз – майже щотижня десь переобирають голів на місцях. Нещодавно пройшли вибори в Ізюмі, Феодосії, Світловодську, Лисичанську, Тернопільській області й у купі селищ. І це зрозуміло: в Україні понад 12 тисяч місцевих рад.

І що – для всіх заводити окремі календарі? Хто рахуватиме дні повноважень? Ви ж знаєте, за змінами до Конституції, ради обираються на п’ять років, а мери – на чотири… Нема таких можливостей у жодної країни світу – тримати постійно армію членів виборчих комісій, при цьому не мати влади на місцях і щотижня проводити вибори. Люди ж не залізні, вони втомляться і голосувати не підуть.

І який вихід?

Вихід один – одночасні чергові вибори на місцевому рівні в березні 2010 року. Рада їх призначить скрізь: у Києві, Ізюмі, Лисичанську і так далі. Також прогнозую, що буде прийнято зміни до Конституції, які зрівняють строк повноважень голів місцевих рад і депутатів. У Конституції потрібно прописувати не строк перебування, а дату проведення виборів – щоб не було потім ворожіння на кавовій гущі та маніпуляцій.

Окрім фінансової та організаційної неспроможності країни щотижнево ходити на вибори, є ще й політична доцільність – БЮТ, ПР та всі інші політичні сили тут будуть єдині: краще йти на вибори один раз, аніж перебувати у безвладді та передвиборчій кампанії щотижня.

Тож весна 2010 року – час місцевих виборів по всій країні. Це аксіома.

Крім того, господарювання Черновецького занадто дорого обходиться киянам і країні. Катастрофічно не виконується бюджет. Тільки за цей квартал невиконання – у 2,6 мільярда. На останній сесії була спроба роздати з-під поли залишки землі. Землі ці в зелених зонах столиці, їх хотіли «безкоштовно» віддати, унісши – уявіть тільки – 90 змін до Генплану Києва.

Переконаний, така влада столиці непотрібна.

ПОДАННЯ НА ЧЕРНОВЕЦЬКОГО ТИМОШЕНКО НЕ ДАЄ, ЮЩЕНКО НЕ ЗВІЛЬНЯЄ

Чому, на Вашу думку, Черновецький після відпустки був притих зі своїми численними ініціативами, а тепер знову їх висуває?

Чергове загострення... Тоді було весняне, зараз достроково почалося осіннє, напевно. До того ж він отримав гарантії. Якщо проаналізувати голосування БЮТ у Київраді, чітко простежується погодження всіх основних питань з командою Черновецького.

Кияни опинилися заручниками в Тимошенко з Ющенком, які, публічно критикуючи Черновецького, насправді його кришують. Ющенко добуває останні місяці, йому вже нема чого втрачати. Удихнути життя в «Нашу Україну» не вдасться – це труп, що давно розклався, і оживити ці рештки неможливо.

Тимошенко теж блискавично втрачає довіру виборців. Тож у Києва є всі шанси зі зміною цих політиків-покровителів Черновецького позбутися ярма.

Стаття 118 Конституції чітко зазначає, що звільнити Черновецького може «Президент за поданням прем’єр-міністра України». Саме звільнити, а не відсторонити, усунути чи відправити у відпустку… Усі ці формулювання, до яких, до речі, вдалася і Верховна рада, – фарс, гра на публіку, потім людина тихо повертається. Його вже двічі відстороняли – і що?

Але подання від Тимошенко немає, Ющенко не звільняє. Вони загралися з Черновецьким, ставши пішаками в його грі. Та за ці помилки вони розплачуються різким падінням рейтингів: людей не проведеш.

І справді, Тимошенко й Черновецький були запеклими ворогами, проте зараз цієї ворожнечі майже не відчувається. Що відбулося – хтось когось купив, гадаєте?

Тимошенко і Черновецький – популісти. Їм Бог не дав таланту менеджерів, але задобрювати свій електорат – соціально незахищені верстви населення – вони вміють. Якби був у Києві нормальний мер, успішний управлінець, не було б на кому заробляти електоральні бали.

Але сьогодні ці технології не спрацюють. БЮТ і Черновецький разом голосували за всі найодіозніші рішення: щодо малих архітектурних форм, платного в’їзду до Києва і на кладовища, скандального бюджету… Кияни це бачать, і їхній вирок не за горами.

До речі, ще одна причина, чого вони не звільняють Черновецького, у тому, що і Ющенко, і Тимошенко бояться виборів у Києві. Ющенко побачив, з яким тріском провалилася «Наша Україна» після співпраці з Черновецьким, навіть не подолавши 3-відсоткового бар’єру. БЮТ теж отримав ляпас – у них значно скоротилася фракція на останніх виборах. Тому вони й бояться прибирати Черновецького – бо це нові вибори, які знову продемонструють їхні рейтингові виразки.

БЛОК ЛИТВИНА ОТРИМУЄ ВІД ЧЕРНОВЕЦЬКОГО ЛАСІ ШМАТКИ

Чому, на Вашу думку, коли Верховна Рада голосувала за остаточний звіт ТСК щодо діяльності Черновецького, Партія регіонів і Блок Литвина не голосували? Кажуть, вони отримали за це певну матеріальну подяку?..

Коли мені кажуть, що Черновецький комусь заплатив мільйон, мені смішно. Навіть на вашому обличчі бачу посмішку. За рішення Конституційного суду, я чув, Черновецький нібито заплатив 25 мільйонів...

Упевнений, Партія регіонів і Блок Литвина продалися набагато дорожче – у них є свої інтереси… Подивимося на склад міськадміністрації. Двоє з 19 заступників Черновецького є членами Блоку Литвина. Звісно, вони голосують, як треба Черновецькому, – їм ласі шматки пирога дають, вони й мовчать.

Тому від БЮТ, ПР і Блоку Литвина не варто чекати критичної позиції щодо дій Черновецького – усі вони в одному човні. І Тимошенко з Ющенком там же. Єдине, що відрізняє їх від Януковича з Литвиним, – у руках Президента й прем’єра є реальні інструменти для звільнення Черновецького, але вони не хочуть цього робити.

Чи знайомі Ви з планом реконструкції центру Києва?

Це нагадує кепський жарт… Усі життєво необхідні для Києва проекти не фінансуються. На розв’язку на Ленінградській площі, кошторисна вартість якої 546 мільйонів гривень, у 2009 році заплановано виділити 100 тисяч гривень. Узагалі цей вузол шляхопроводів, де постійна пробка, мав бути зданий ще у 2007 році.

Ідемо далі: Бортницька станція аерації... Вона в критичному стані, вартість реконструкції – 1 мільярд 242 мільйони гривень. На початок року освоєно 5 мільйонів гривень, а на 2009 рік виділяється лише 84 тисячі! Бортничі – єдиний вузол, де проводиться очищення всіх стічних вод Києва. Там уже мулові дамби не витримують: зношення об’єкта – 95 відсотків. Перед метробудівцями борг ще на початок року сягнув 276 мільйонів гривень. Через це не відкривають три станції метро в бік Теремків, які побудовано з часів Омельченка.

Черновецький у боргах по вуха, але з’являються дивні пропозиції побудувати на мільйон гривень озеро з коропами. На Городецького комфортно можна жити й без цього озера. Фонтанами, коропами, цим валтасаровим банкетом під час чуми намагаються відвернути нашу увагу. Це, як казали в нас у армії, ІБД – імітація бурхливої діяльності, плюс відмивання грошей.

ЯК З’ЯВЛЯТЬСЯ НОВІ ПЛАТІЖКИ З ПОСЛУГ ЖКГ, МИ ПІДЕМО ДО СУДУ

Нещодавно відвідувала своїх родичів на селі. Моя бабуся мене просила переїхати з Києва, каже: «Та ж там небезпечно жити, ще під землю провалишся»…

Ваша бабуся має рацію, Київ – величезний мегаполіс, який живе зовсім за іншими законами, ніж маленькі міста. У мегаполісі має бути серйозна техногенна інфраструктура. Вона свого часу була побудована: діюча каналізація – після війни, а деякі водогони – наприкінці XIX століття.

За останні роки введено в експлуатацію більше мільйона квадратних метрів житла, офісів, навантаження на інженерну, транспортну інфраструктуру зростає.

Тому ми є свідками, що там щось прорвало, там – затопило. Ось на Троєщині знову була аварія на каналізаційному проводі...

Гадаю, ми будемо свідками дедалі більшої кількості схожих катастроф, не дай Боже, техногенних.

Рік тому я зробив запит щодо готовності столиці до надзвичайних подій. Отримав відповідь із МНС: стан підготовки міста до техногенних навантажень украй низький. А співпрацюючи з міністерством ЖКГ, ми отримали інформацію, що в незадовільному стані перебуває і водопостачання в Києві. Уявіть, якщо кияни замість питної води, питимуть технічну – а така небезпека є.

Я, звісно, вам не раджу переїжджати з Києва, проте треба дуже обережно стежити за ситуацією, яка тут розвивається. Вона справді небезпечна.

Щороку в літній період у кожному районі Києва відключають на два тижні теплу воду. Начебто для профілактики. Чи це нормальна практика за кордоном?

Це не нормальна практика. Гаряче водопостачання треба відключити на певний час – щоб замінити трубопровід з метою зменшення втрати води в трубах, які становлять понад 15 відсотків (остання заміна труб була у 2003 році за Омельченка). За гнилі комунікації кияни сплачують із власної кишені. А профілактика протягом двох тижнів – це профанація, у платіжках на це не роблять знижки. Була вода чи не було – плати.

На початку липня кияни мають отримати нові платіжки з незаконними, безпідставно підвищеними тарифами. Я б людям радив звертатися до суду, на сьогодні нема жодних підстав, аби удвічі підвищувати тарифи. Усі ці розмови про те, що зросла вартість енергоносіїв, – маячня. Яке відношення має прибирання території чи під’їзду до вартості енергоносіїв?!

Як тільки ці платіжки з’являтимуться, ми звертатимемося до суду. Кому потрібна юридична допомога, – звертайтеся до наших громадських приймалень, будемо оскаржувати разом.

СИСТЕМУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В КИЄВІ ЗНИЩЕНО

Заступниця градоначальника Ірена Кільчицька сказала , що медицина Києва, яка майже не постраждала від кризи, може бути яскравим прикладом для медичної галузі України...

Київській медицині нема куди вже страждати – вона давно на дні, у занепаді. Аби потрапити до лікарні, треба нести з собою білизну, харчування, бинти, ліки, ліжко, і стіни скоро теж треба буде брати з дому. Не кажучи вже про гроші.

Якщо ви без диктофона поспілкуєтеся з лікарями, вони розкажуть, у якому стані столична медицина. Систему охорони здоров’я в Києві знищено.

Щодо медикаментів, місто заборгувало лікарням 115 мільйонів гривень. Є борги за січень та лютий досі – з муніципальної надбавки. У київській медицині криза настала не вчора і не сьогодні, а у 2006 році, з приходом цієї зухвалої і непрофесійної команди.

Як Вам ідея муніципального таксі, яке хоче створити і взяти під свою опіку заступник голови міськадміністрації Євген Червоненко?

Євгенові Альфредовичу треба зосередитися на підготовці Києва до Євро-2012. Не думаю, що муніципальне таксі – та робота, на яку його було запрошено в міську владу. Нема бажання бути Касандрою, але ж усі бачать, що будівництво стадіону фактично припинено. Недофінансування величезне. Черновецький і Ющенко самі розповідали, що Київ не в змозі профінансувати підготовку до Євро-2012.

Тут ідеться не тільки про “Олімпійський”, а й про підготовку транспортних, інженерних мереж, лікарень… Усе це не витримує жодної критики. Одеса з Дніпропетровськом уже догралися. Черновецький з Ющенком продовжують бавитися з вогнем.

Чи можете роз’яснити інтриги навколо “Олімпійського”?

Стадіон фінансується зі Стабілізаційного фонду. Кабмін перетворив фонд на власний гаманець, звідки фінансує все, що захоче. Наскільки мені відомо, сотні мільйонів гривень з виконаних робіт заборговано. Перспектива виконання подальших робіт теж сумнівна.

Неякісно складено документацію, якою займалися німці, показники, що були закладені українською стороною, завищено. Те, що заплановано, Київміськбуд виконати не в змозі. Тому зараз іде корегування проектно-кошторисної документації. Нема ні проекту, ні кошторису – нема й експертизи та фінансування. Замкнене коло.

Не хочу, аби наше інтерв’ю було наповнено негативною інформацією, хотілося б дати позитив, але його, на жаль, нема.

Які на сьогодні борги має Київ узагалі?

За рахунок того, що останнім часом у двох банках було взято кредит, Київ сьогодні має 6 мільярдів гривень боргу. 600 мільйонів становлять тільки відсотки на його обслуговування.

Юлія Тимошенко сказала, що криза в Україні, як мінімум, зупинилася. Ви це відчули?

А за кілька днів до того вона розповідала, що криза з’їдає цілими шматками країну. Як людина, яка розуміється на місцевому самоврядуванні, скажу, що підприємствам дедалі важче сплачувати податки. З них їх видушують наперед, але довго так тривати не може.

Така оцінка Тимошенко свідчить про неадекватність, нерозуміння ситуації, яка сьогодні склалася в Україні. Вересень-жовтень будуть дуже важкими.

Розмовляла Оксана Климончук