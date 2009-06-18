Андрієвський заявляє, що Черновецький знову роздав 9 гектарів зелених зон

Черновецький знову грабує киян. Про це заявив один із лідерів Блоку Віталія Кличка Дмитро Андрієвський, коментуючи журналістам порядок денний засідання сесії Київради від 18 червня.

«Із порушенням регламенту, без відповідного погодження на Президії та висновків комісії з питань екологічної політики до порядку денного було внесено 91 проект рішення про передачу землі громадянам у зелених зонах столиці», - повідомив опозиційний депутат.

Як зазначив Дмитро Андрієвський, рішеннями вносяться зміни до Генерального плану та програми розвитку зелених зон Києва. Ділянки вилучаються з зони зелених насаджень загального користування та з луго-паркової зони.

«Черновецький всупереч мораторію на внесення змін до Генплану та з порушенням законодавства планує передати більше 9 гектарів зелених зон під садибно-житлову забудову. При цьому подання на виділення землі було зроблене 17-го червня, а вже 18-го – депутатам пропонують ухвалити рішення. Не зрозуміло, коли встигли розглянути проекти правове управління чи комісія з містобудування», - зауважив політик.

«Це черговий грабіж київської землі. Знаючи методи Черновецького, можна з впевненістю стверджувати, що ділянки отримають люди, далекі від черг і десятирічного очікування землі. Всі ми ще добре пам’ятаємо скандальну жовтневу сесію 2007 року і масову махінацію з виділенням кількасот гектарів землі студентам. Тоді місто також безповоротно втратило частину зелених зон», - наголосив Дмитро Андрієвський.

За інформацією опозиційного політика, ділянки знаходяться у Голосіївському, Святошинському та Оболонському районах столиці.