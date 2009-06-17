Тимошенко: криза, як мінімум, зупинилась

Прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що «криза, як мінімум, зупинилась».

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів України, про це вона заявила, відкриваючи засідання уряду.

За її словами, зростання рівня промисловості в травні до квітня цього року становить 1,3%.

«Ми місяць за місяцем вже фіксуємо маленьке поступове зростання рівня виробництва в промисловості», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО і додала, що зростання рівня промисловості свідчить про те, що «криза, як мінімум, зупинилась».

За словами глави уряду, зростання добувної та переробної промисловості у травні до квітня 2009 року становить 2,3%, добувної промисловості корисних копалин, крім паливно-енергетичних ресурсів, - 7,8%.

Ю.ТИМОШЕНКО також зазначила, що виробництво продуктів харчування та напоїв за цей період збільшилося на 5,7%, а металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів також дало приріст на 7,2%

Прем’єр-міністр заявила, що єдиною галуззю в Україні, яка під час кризи не продемонструвала падіння, залишається сільськогосподарське виробництво.

За її словами, в сільськогосподарському виробництві зафіксовано зростання в травні 2009 року до травня 2008 року.

«Це єдина галузь, яка на фоні кризи не продемонструвала ніякого падіння», - зауважила Ю.ТИМОШЕНКО і додала, що в цілому приріст виробництва в сільському господарстві становить 2,3%, а окремо по сільськогосподарським підприємствам - 7,1%.

«Ми маємо надію на добрий врожай, і сільське господарство буде основою стабільності в державі», - підкреслила прем’єр-міністр.

Довідка УНІАН. За даними Державного комітету статистики, в Україні спад промислового виробництва в травні 2009 року, порівняно з травнем 2008 року, становив 31,8%, у січні-травні 2009 року проти аналогічного періоду 2008 року – спад 31,9%, у травні 2009 року проти квітня 2009 року зафіксовано зростання на рівні 1,3%.

Спад промислового виробництва в грудні 2008 року, порівняно з груднем 2007 року, становив 26,6%, у січні-грудні 2008 року проти аналогічного періоду 2007 року зафіксовано спад на рівні 3,1%.