Як вплине на виборчу кампанію рішення КС

Конституційний Суд визнав неконституційнимишість положень Закону «Про вибори Президента України», прийнятого Верховною Радою 21 серпня цього року. Як вплине на перебіг президентської кампанії рішення Суду?

Олександр Барабаш, фахівець з виборчого права:

ПОЗА РОЗГЛЯДОМ КС ЗАЛИШИЛИСЯ ТРИ ІСТОТНІ ПОЛОЖЕННЯ

Рішення КС врятувало кілька положень, які очевидно суперечать Конституції і пов’язані передусім з можливостями судового захисту прав громадян і суб’єктів виборчого процесу. Наприклад, право на оскарження результатів. Це дуже суттєвий момент, бо тепер, як і раніше, можна оскаржувати результати підрахунку голосів і результати встановлених підсумків голосування в межах територіально-виборчого округу як у судах першої інстанції, так і в ЦВК. І взагалі в ЦВК можна оскаржувати все...

Друге – скасовано положення про те, що скарги, які не розглянуто впродовж двох днів, мають бути залишені без розгляду. Усі скарги мають бути розглянуті, і рішення – винесені, навіть якщо суд не вкладається у дві доби. Хочу наголосити, що за дві доби мали розглядатися рішення щодо всього періоду виборчої кампанії. Є ж рішення, які тільки цілий день потрібно писати – до 6–8 сторінок. У такому разі суд би мав засідати день і ніч. Такий рейдерський механізм просто обеззброював суди. Проте КС повернув судовий захист.

Скасування норми, яка давала змогу голосувати лише тим українцям за кордоном, котрі стоять на консульському обліку, то це теж правильно. У нас навіть була дискусія щодо формулювання – “ті, хто законно перетнув кордон”. Таке обмеження неконституційне. Якщо він незаконно перетнув кордон, то хай він розбирається з прикордонною службою. А право голосу в нього є, і держава зобов’язана забезпечити реалізацію цього права.

В інших багатьох важливих питаннях КС не прийняв рішення про їх неконституційність, але й не міг прийняти, бо це питання радше політичної доцільності й технологій.

Тому поза його розглядом залишилося три великих блоки положень. По-перше – це механізм внесення змін до списку виборців. Він залишається заплутаним і суперечливим, завдяки останньому виборчому закону. Законодавець дозволив дільничним виборчим комісіям уносити зміни майже до закінчення голосування. А це може призвести до масових системних фальсифікацій. Фактично все залежатиме від волі ДВК.

Другий стратегічний блок вад закону – безрозмірні виборчі комісії, які дають змогу найбільш потужним, скажімо, у фінансовому плані, кандидатам зареєструвати кілька так званих технічних кандидатів і за рахунок їхньої квоти в ДВК домінувати в комісії і проводити будь-яке рішення, яке їм вигідне. Ніхто не може спрогнозувати, як зросте склад виборчої комісії, бо кожен кандидат має право делегувати двох членів. Якщо, наприклад, у 2004 році до складу ДВК входило 26 чоловік, то зараз теоретично може бути до 52-ох. Дев’яносто відсотків цього складу буде, я б сказав, механізмом для голосування. Повірте, це дає доволі багато можливостей для системних фальшувань.

Третій механізм, який, на мій погляд, є дуже небезпечним, – це порядок оприлюднення результатів виборів. Якщо раніше рішення про результати набирало чинності після офіційного опублікування, то сьогодні воно набирає чинності після оголошення його головою ЦВК на засіданні ЦВК. Тобто це унеможливлює механізм, який був задіяний у 2004 році. 24 листопада 2004 року було оголошено результати другого туру голосування, але поки воно не було оприлюднене в «Урядовому кур’єрі» й «Голосі України», інша сторона встигла подати скаргу до суду, і суд зупинив оприлюднення результатів виборів.

Тепер виходить, що після оголошення голови ЦВК можна проводити засідання ВР та інавгурацію нового Президента. Потім будь-який судовий розгляд втрачає сенс.

Відповідно до Конституції та закону про КС положення законів, що визнані неконституційними, втрачають чинність з моменту оголошення цього рішення. Тому зараз на офіційному сайті ВР у тексті цього закону з’являться маленькі рядочки: такі-то положення скасовані відповідно до рішення КС.

Борис Колесников, народний депутат (ПР):

НАС ЗНОВУ ПОВЕРНУЛИ В ЧАСИ ПОЛІТИЧНИХ ТУРИСТІВ

Усі зусилля народних депутатів, котрі працювали над цим законом, були спрямовані на те, аби запобігти фальсифікаціям. Але КС дещо їх знівелював. Гадаю, люди, які живуть за кордоном, але хочуть брати участь у голосуванні, мають стояти на консульському обліку. Проте Конституційний Суд визнав це положення неконституційним. Це таке, я б сказав, дискусійне питання…

Якщо особа не стоїть на консульському обліку, то, значить, вона турист, який завідома знає, що будуть вибори, але не захотів переривати свою відпустку, або ж нелегал. То що, ми заохочуємо нелегалів?

Якщо вони хочуть обирати Президента, нехай би ставали на облік. Як ні, то хай сидять дома.

Зрозумійте, ми намагалися уникнути будь-яких спроб повторити скандальні вибори 2004 року. КС, очевидно, керувався Конституцією, трактуючи буквально кожну норму, але це не захищає виборця від фальсифікацій.

Ми будемо законослухняними, і внесемо відповідні зміни в закон. Але наша думка – нинішній закон більш прозорий, ніж попередній.

Чи ми замінюватимемо ці норми іншими? Немає уже часу на це. За великим рахунком, наше завдання було швидко та якісно встановити висновки волевиявлення народу. Але нас знову захотіли повернути в часи політичних туристів.

Чи вплине рішення КС на перебіг кампанії? Звісно, бо будуть провокатори-скандалісти, які приїжджатимуть у будь-який інший регіон влаштувати скандал чи провокацію. Тому рішення КС ускладнює чесну й відкриту процедуру підбиття підсумків.

Закон же не писався під конкретного кандидата!

Щодо того, що результати виборів вважаються офіційними з моменту, коли їх на засіданні ЦВК оголосив голова ЦВК…

Ця норма взагалі-то захищає опозицію. А яка різниця – про це газета напише зранку чи голова ввечері оголосить?!

Ви кажете, що різниця в часі. То ви хочете знову ж таки бігти вночі підкуповувати суддю й оскаржувати? Знову хочете влаштувати третій тур?

Деяким журналістам дуже вигідно, аби в Україні ніколи не визначився Президент, бо їм не буде про що писати.

Андрій Шкіль, народний депутат (БЮТ):

ВР МАЄ ПРИЙНЯТИ НОВІ ЗМІНИ Й ПОДОЛАТИ ВЕТО ПРЕЗИДЕНТА, ЯКЩО ВОНО БУДЕ

Рішення КС є, і з нього Верховна Рада має зробити висновок, бо політика закону змінена. Парламенту знову потрібно розрахувати астрономічний час, аби встигнути до початку самого виборчого процесу. Тобто ми маємо півтора місяця, аби нові зміни провести через парламент.

Вважаю, найближчим часом має зібратися робоча група й наступного тижня запропонувати нові зміни. Переконаний, що рішення КС вибори не змінить і не зупинить, але парламент все одно має провести додаткове обговорення цих змін, які випливають з рішення КС.

Якщо Президент накладе вето на нові зміни, які прийме ВР, то депутатам доведеться долати його.

Якщо такої групи не буде, то доведеться задовольнитися тим законом, який був.

Борис Беспалий, депутат попередніх скликань, юрист:

ЗАКОН ЛАВРИНОВИЧА–ПОРТНОВА СВІДЧИТЬ: КВАЛІФІКАЦІЯ ЗНИКАЄ, КОЛИ З’ЯВЛЯЄТЬСЯ ПОЛІТИЧНЕ ЗАМОВЛЕННЯ

Щодо положення, яке забороняло голосувати громадянам за кордоном, котрі не стоять на консульському обліку, нема чого й коментувати, бо в Конституції прямо сказано: не може бути обмежень за місцем проживання.

Щодо скасування положення про дводенний розгляд судами справ… Відверто кажучи, до певної міри в мене тут є сумніви. Не думаю, що в цьому положенні було порушення Конституції. Таке часове обмеження, на мою думку, є типовим, тому що виборчий процес динамічний у часі.

Суд визнав конституційним скасування інституту відкріпних посвідчень. Не розумію, чому він виносив таке рішення, у самій же Конституції немає поняття «відкріпного посвідчення». Це мене в рішенні КС найбільше здивувало.

КС не може займатися домислами. Так, може виникнути питання, як бути людям, котрі планують кудись від’їхати. І редакція нового закону не вирішує цього питання. Але КС не може усувати прогалини в законодавстві, він не може встановлювати – як треба зробити.

Узагалі зміни до закону про вибори були внесені похапцем, не стільки обґрунтовані юридично, скільки політично. Закон імені Лавриновича–Портнова показує, що фахова кваліфікація таких людей, коли постає питання політичного замовлення, кудись зникає.

Записали Оксана Климончук, Лана Самохвалова