Путін каже, що з Тимошенко у нього спільні плани, а з ПР - особливі відносини

Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН заявляє, що, незважаючи на плідність роботи з главою українського уряду Юлією ТИМОШЕНКО, не надає їй підтримки як кандидату на посаду Президента України

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН заявив сьогодні під час спілкування з росіянами в програмі «Розмова з Володимиром Путіним. Продовження».

«Я не підтримую Ю.ТИМОШЕНКО на виборах Президента України. Ми співробітничаємо з Юлією Володимирівною ТИМОШЕНКО як прем`єр-міністром українського уряду. У нас великий обсяг співпраці. Є план спільної роботи, і ми його виконуємо», - сказав В.ПУТІН.

«Як ви знаєте, на партійному рівні у нас особливі відносини склалися з Партією регіонів» - додав він.

Як повідомлялося, між російською партією влади «Єдина Росія», яку очолює В.ПУТІН, встановлені партнерські відносини з Партією регіонів в Україні.