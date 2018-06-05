Нові плани США: чи розгорне Росія в Україні антирумунську істерію?

Днями Румунія погодилися розмістити елементи протиракетної оборони США на своїй території. Це одразу, як і слід було очікувати, викликало хвилю незадоволення в Росії, зокрема, представник Росії в НАТО Дмитро Рогозін заявив, що ПРО в Румунії – це пряма загроза Росії. Утім, як з’ясувалося сьогодні, розміщення ПРО стало на часі, оскільки Іран оголосив себе ядерною державою. Нагадаємо, що досі США планували розмістити ПРО в Польщі та Чехії, проте нова Адміністрація нового президента США Барака Обами вирішила поки заморозити проекти в цих країнах.

Що стоїть за рішенням Обами розмістити елементи ПРО в Румунії? Про це ми запитали в експертів.

Григорій Перепелиця, експерт з питань оборони, професор КНУ імені Т.Шевченка:

ПРОРОСІЙСЬКІ ПОЛІТИКИ ВЖЕ ПІДІГРУЮТЬ КРЕМЛЮ В ПРОТИСТОЯННІ З РУМУНІЄЮ

Саме перезавантаження відносин між США і Росією передбачало зняття гострих проблем, які виникли в американсько-російських відносинах за роки президентства Буша. Одне з них – розміщення елементів ПРО в Польщі та Чехії, оскільки Росія тлумачила й тлумачить це як безпосередню загрозу національній безпеці Росії. З цього приводу була велика дискусія. У результаті в експертному середовищі дійшли до висновку, що жодної загрози ПРО для ядерних сил РФ не становлять. Проте Обама пішов на компроміс, він вирішив поки що відмовитися від розміщення ПРО в Польщі, натомість Америка сьогодні розглядає можливість розміщення елементів ПРО в Румунії.

У цілому такий намір виглядає абсолютно нелогічним, він викличе ще більш жорстку реакцію з боку Росії. А отже, перезавантаження відносин Америки та Росії буде зведено нанівець. Тоді який сенс було відмовлятися від елементів ПРО в Польщі?! Тим більше там уже були підписані відповідні домовленості.

Якщо ці елементи ПРО розмістити на території Румунії, то вони розміщатимуться збоку від траєкторій імовірного польоту ракет з іранського напрямку й технічно перехоплювати їх буде набагато складніше.

Очевидно, Америка намагається закріпити певну співпрацю з країнами Східної Європи – новими членами ЄС і НАТО, бо саме ці країни вбачають недостатність, так би мовити, гарантій, які надаються з боку Євросоюзу й НАТО в силу тих суперечок, що виникли останнім часом у цих структурах. А також намірів Франції і Німеччини вибудувати власну оборонну політику в межах ЄС, а не НАТО.

З іншого боку, США зважають на реваншистську політику Росії – ця країна дедалі більше спирається на засоби силового тиску. Держави Східної Європи побоюються за свою безпеку, тому намагаються опиратися на США, мати підтримку, зокрема й у воєнно-політичній сфері. Гадаю, Америка хоче якось зафіксувати свою присутність у цьому регіоні, який Росія чомусь вважає зоною свого впливу.

Чому в Україні розпалюється ворожа кампанія проти Румунії? Наші кандидати в Президенти на цих президентських перегонах, включаючи Тігіпка, демонстрували свою відданість Росії. Звісно, вони підігравали тій інформаційній атаці, яку проводить Росія: мовляв, Румунія – “новий ворог”.

Росія старанно ліпить з Заходу образ ворога, аби мобілізувати власне населення й підгребти таких сусідів, як Україна, Білорусія, об’єднавши їх «спільною загрозою», – начебто проти НАТО і США. Така антиамериканська істерія експлуатується й нашими перетнеднетами на найвищі посади у владі.

Було б краще розгорнути такі комплекси на території Туреччини, яка теж є союзником США, хоча ці відносини значною мірою послабились. Адже Туреччина є членом НАТО. Проте, очевидно, турки не хочуть мати неприємностей з Іраном.

Елементи ПРО мають суто оборонний характер і жодної загрози для сусідів чи Росії не становлять. Загрозу якраз можуть становити ракети «Іскандер», які Росія погрожувала розмістити на території Калінінградської області.

До речі, Росія має протиракетну станцію на території Білорусі під Барановичами. І ні США, ні країни ЄС жодної галасу з цього приводу не здіймають.

Нам доводиться спостерігати чергову істерику, яка породжена російською реваншистською політикою. На жаль, у цю політику втягуються й українські політики. Бо це не слугуватиме зміцненню безпеки нашої країни, ми просто виявимося маріонеткою в цьому воєнно-політичному протистоянні між США і Росією.

Значної загрози ПРО для України не становлять. Гіпотетично, якби Іран завдав ударів по США чи Європі, повітряно-космічний простір України потрапив би в зону перехоплення тими ракетами іранських балістичних ракет. А ще зручнішою, з точки зору перехоплення, є територія Азербайджану. До речі, сама Росія пропонувала США використовувати її станцію в Армавірі, де теж є елементи російської ПРО. Чому не досягнуто згоди, мені не відомо.

Якщо Іран використовуватиме уран у мирних цілях, то в цьому немає особливої загрози. Тільки за умови, що ядерне виробництво поставлять під контроль МАГАТЕ. Якщо ні, то буде велика небезпека, адже Іран може таємно перейти до розробок ядерної зброї.

Ірану залишилося не так багато: він уже досяг такого рівня, коли є можливість виробити збройний уран.

Тож, занепокоєння США – цілком виправдане.

Паралельно з ядерною програмою Іран займається розробкою балістичних ракет. Здається, вони вже досягли експериментальної дальності стрільби на дві тисячі кілометрів. Це свідчить про те, що Іран доволі швидко просувається до отримання власної ядерної зброї.

На жаль, закономірність така, що наступальна зброя з’являється першою. Тільки потім проти неї знаходять протидію у вигляді оборонних систем.

Дмитро Корчинський, експерт з конфліктів на Близькому Сході:

АМЕРИКАНЦІ ОСТЕРІГАЮТЬСЯ РОСІЙСЬКОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Географічно Румунія далі від Росії, ніж Польща. Простежується тенденція: американці зміцнюють своє угруповання і своє озброєння в балкансько-чорноморському регіоні. Цим можна все й пояснити.

Росії, безумовно, не подобається розміщення елементів ПРО ні в Польщі, ні в Чехії, ні в Румунії, але щодо Румунії Росія має менше раціональних аргументів, аби щось заперечувати.

Росія розгортає істерію, бо, звісно, цей проект антиросійський. Розгортати системи ПРО проти іранської загрози, які можуть бути задіяні не раніш як за п’ять років, – недоцільно. Тобто це оборонні приготування проти Росії.

Імовірно, американці вважають дуже нестабільною ситуацію в Росії. Там можливі різноманітні пригоди: переділ влади, серйозна політична криза в Росії. Відповідно, американці занепокоєні озброєннями, якими володіє Російська Федерація. Російський же уряд у цілому, незважаючи на свою риторику, у більшості випадків приймає проамериканську позицію, іноді – проєвропейську, тому не відомо, що буде через рік. Бо Росія важче переживає економічну кризу, ніж навіть Україна, і загрози для Росії більші ніж для України. У нас ризики диверсифіковані, бо ми звикли до децентралізації влади, анархії. А в Росії послаблення Кремля означає катастрофу. Тому весь світ боїться тих озброєнь, які зараз є в Росії.

ПРО в Румунії матиме для України доволі неоднозначні наслідки. З одного боку – румунські системи ПРО можуть прикривати Україну в разі конфлікту з Росією, з другого боку – Румунія досі проводила найбільш неконструктивну й агресивну політику щодо України. З Румунією в нас реальні територіальні суперечки, українська меншина в Румунії перебуває в ще гіршому становищі, ніж українська – у Росії. Тобто посилення значення Румунії у військовому відношення в Європі за рахунок цих ПРО для України, мабуть, не дуже вигідне. Тому для України ситуація неоднозначна. Але для слабких країн будь-яка ситуація неоднозначна.

Америка ж не відмовилася від ПРО в Чехії і Польщі, елементи й там будуть розгорнуті. Вони про це відверто заявляють.

Ситуація на Близькому Сході дуже нестабільна. Американці явно програють Талібану в Афганістані… Загалом очікується – десь через півтора року американо-ізраїльський удар по Ірану. Більшість експертів сходиться навіть на тому, що такий удар можливий і цього року. Ядерну програму ще п’ять років явно ніхто не терпітиме. Коли системи ПРО будуть розгорнуті, усі забудуть про іранську ядерну програму. Тим більше що бомбити ядерні й загалом воєнні об’єкти Штати й Ізраїль уміють.

ПРО не стільки проти Росії, скільки проти загроз, які можуть походити з території Росії. Як я уже казав, усі бояться російської нестабільності. Невідомо, хто розпоряджатиметься російськими тактичними ракетами, що базуються на російському півдні, наприклад, через рік-два. Зараз російський уряд доволі контрольований з боку Заходу, хоча б тому, що російський стабілізаційний фонд перебував у американських цінних паперах і в американських банках. У цьому році стабфонд буде вичерпано, і Росія сильно залежатиме від західних кредитів. РФ доведеться щороку брати багатомільярдні доларові кредити, і братиме вона їх не в Ірану, а на Заході. Тож що буде завтра, невідомо.

Ахмадінеджад, мабуть, бачить перед собою приклад Іраку. Хусейн теж намагався не нариватися, але це його не врятувало. Ахмадінеджад бачить приклад Північної Кореї, яка постійно наривається, проте досі її ніхто не бомбардував і, ймовірно, не буде. Навпаки – Корея через шантаж добивається якихось преференцій від Заходу. Тобто йде правильним шляхом.

Методи впливу Ірану – це не тільки реалізація ядерної програми. Це й підтримка шиїтів у багатьох країнах… До речі, усі останні події в Ємені – з подачі Ірану. Хезболла фінансується Іраном, тренується на території Ірану тощо.

Ахмадінеджад іде на це свідомо. Він чітко бачить, що спроба приховати власні наміри ні до чого не призводить.

Станіслав Козєй, професор Академії національної оборони Польщі:

НОВА КОНЦЕПЦІЯ ПРО ТРОХИ ЗАВАЖАТИМЕ РОСІЇ В РЕГІОНАЛЬНИХ ВІЙНАХ

Розміщення протиракетних засобів у Південній Європі, у тому числі й на Балканах (у Румунії і Болгарії) повністю відповідає новій американській концепції побудови систем протиракетної оборони. Вона передбачає передусім створення системи охорони від ракет короткого та середнього радіусу дії. Для цього антиракети розміщуються якнайближче до Близького Сходу на кораблях (у 2010–2011 рр.), а також на територіях держав у безпосередній близькості Ірану (у 2012–2015 рр.)

Польща з зрозумінням сприймає рішення американської влади змінити рішення адміністрації Буша. У рамках нової концепції під час подальшої розбудови систем у 2015–2018 роках у Польщі будуть розміщені антиракети SM-3, радіус дії яких, буде більший, ніж тих, що встановлені на Півдні Європи.

Таким чином, уся територія Європи охоронятиметься від ракет з Близького Сходу.

Після 2018 року США можуть розмістити у Польщі третю версію наземної ракети SM-3 з таким «стратегічним» радіусом дії, що дасть змогу охороняти американський континент.

Нова концепція американців, на нашу точку зору, має мінуси, але також і плюси.

Мінус – це відмова від установлення великої та важливої для США стратегічної військової інсталяції на польській території, яка б автоматично пов’язувала безпеку Польщі та США (ми маємо на це шанс після 2018 року). Плюс – це розміщення в Польщі антиракет середнього радіусу дії, котрі можуть охороняти безпосередньо польську територію, а не лише США, що гарантував попередній варіант президента Буша.

Більш того, у Польщі буде розміщено систему ракет PATRIOT, яка зміцнить нашу безпосередню оборону й стане імпульсом для створення власної національної системи ПРО.

Не думаю, що американська ПРО могла б бути ефективною проти Росії в глобальних стратегічних відносинах РФ – США. Неможливо збудувати таку систему оборони, аби противник із зіставними силами не міг невеликими зусиллями її побороти.

Водночас така антиракетна система може нейтралізувати російські погрози щодо застосування ракетної ядерної зброї на регіональному рівні. Наприклад, нова військова доктрина Росії допускає використання ядерної зброї в регіональній війні, що є методом залякування та відлякування регіональних противників (зокрема, у регіоні Чорного моря, у випадку чергового конфлікту з Грузією чи можливого конфлікту з Україною на тлі проблеми Чорноморського флоту в Криму).

Американсько-натовська антиракетна оборона на Балканах та кораблях у Чорному морі може бути “нейтралізатором” таких погроз і послабить силу російського залякування в регіоні. Тому Росія сьогодні протестує проти нової американської концепції ПРО.

Насправді нова концепція ще більш невигідна Росії, ніж попередня – Буша, – оскільки для РФ сьогодні важливіші регіональні, а не глобальні проблеми. Важливіша свобода дій у безпосередньому сусідстві, де росіяни хочуть вибороти власну сферу впливів. А нова концепція американської ПРО трохи заважає Росії в цій справі.

Опитала Оксана Климончук