Ахмадінежад оголосив Іран ядерною державою

Іран виробив першу партію урану, збагаченого до 20-процентного рівня, і став ядерною державою, заявив сьогодні Президент країни Махмуд АХМАДІНЕЖАД, виступаючи в Тегерані на врочистостях з нагоди дня Ісламської революції.

За словами Президента, "Іран може збагачувати уран навіть до 80-процентного рівня, але робити цього не буде, оскільки в цьому немає потреби". Крім того, М.АХМАДІНЕЖАД заявив про намір Ірану потроїти виробництво урану, збагаченого до 3,5-процентного рівня, повідомляють "Подробиці".

Грандіозна демонстрація, присвячена 31-й річниці Ісламської революції, відбувається в Тегерані, повідомляє Іранська телерадіомовна компанія.

Величезна кількість народу зібралася на площах Азаді та Інкілаб у центрі іранської столиці. У людей в руках портрети засновника Ісламської республіки аятолли Алі Хомейні і нинішнього керівника. Крім того, демонстранти несуть плакати на підтримку Ісламської революції, а також антиамериканські й антиізраїльські гасла. Торжества висвітлюють більше тисячі кореспондентів, 300 із яких прибули з-за кордону.

Влада США оголосила 10 лютого про введення додаткових санкцій проти іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).