Чому Шуфрич не потрапив до складу РНБО?

Хай Шуфрич працює, а не засідає… Це конфлікт навколо монополії в корупції… Усі конфлікти вилізуть назовні, коли в країні почнуться серйозні проблеми… З перемогою Януковича конфлікти в ПР приглушилися…

Міністра з надзвичайних ситуації Нестора Шуфрича не включили до складу РНБО, затвердженого нещодавно президентом Януковичем. Перед цим Шуфрича так само не включили в Комітет з підготовки Євро-2012. Чи є це результатом тривалого конфлікту глави Адміністрації президента Сергія Льовочкіна з Нестором Шуфричем (у минулому цей конфлікт було дійшов до фізичного зіткнення, коли надзвичайний міністр ударив однопартійця в обличчя) і в що вливатимуться конфлікти всередині начебто монолітної Партії регіонів, ми запитали в експертів.

Василь Кисельов, народний депутат, позафракційний, колишній член фракції ПР:

ХАЙ ШУФРИЧ ПРАЦЮЄ, А НЕ ЗАСІДАЄ

Зазвичай міністри надзвичайних ситуацій входять до РНБО, хоча в положенні про РНБО немає такої норми. Президент вирішує, кого включати, а кого ні. Тож хай Шуфрич працює, а не засідає.

Я не допускаю, що Шуфрича не ввели до складу РНБО через конфлікт з Льовочкіним.

ПР і зараз є монолітною партією. А “точкові” конфлікти між живими людьми завжди можуть виникати. Подальшого загострення такі конфлікти не матимуть. Це виключено. Особливо зараз. Дякуючи цим “тушкам”, відбулася коаліція. Це тільки зцементує ПР сьогодні.

Тарас Чорновіл, народний депутат, позафракційний, колишній член фракції ПР:

МІЙ КОНФЛІКТ ЗАКІНЧИВСЯ ГРЮКАННЯМ ДВЕРИМА

Шуфрич – міністр відомства, яке однозначно підпадає під сферу інтересів РНБО. Його присутність у РНБО, як на мене, є обов’язковою. Законодавчо це не врегульовано. Там виписано за посадою групу людей, які мають бути у складі РНБО: крім президента і прем’єр-міністра, це спікер парламенту, міністри закордонних справ і оборони, але також є дозвіл на те, щоб були введені повноправними членами РНБО всі керівники центральних органів влади.

Ющенко жорстко порушував конституційну норму щодо РНБО, коли вводив туди губернаторів, які не є керівниками центральних органів влади.

Що стосується Шуфрича, то його посада якраз підпадає під визначення “інші керівники центральних органів влади”. Його можна вводити чи не вводити. Але сенс існування такої структури, як РНБО, передбачає, що він зобов’язаний там бути. Думаю, невключення Шуфрича – це персональна помста Сергія Льовочкіна. Янукович не завжди вдається в деталі кадрової політики. Мені здається, що після першого-другого засідання РНБО, на яких, зокрема, розглядатимуться, можливо, і питання з паводкової ситуації, де буде Шуфрич як запрошена особа, у Януковича виникнуть дуже серйозні питання, чому Нестор Іванович не є членом РНБО. І після того питання розв’яжеться особистою жорсткою вказівкою Януковича.

Мені здається, що в конфлікті між Льовочкіним і Шуфричем є передусім політика, хоча, може, мають місце і якісь бізнес-інтереси.

Я побачив перший зародок цього конфлікту в розходженнях щодо ідеї формування коаліції ПР з БЮТ. Нестор і певна група людей у ПР, до якої входив і я, досить активно виступали за створення широкої коаліції ПР - БЮТ. Льовочкін як представник групи Фірташа жорстко виступав проти. Велася відверта війна між Фірташем і Тимошенко. На цій основі й відбулося розпалювання конфлікту. Одні люди, на зразок Андрія Клюєва, хоч і підтримували ідею коаліцію БЮТ – ПР, зайняли більш-менш м’яку позицію, у мене це закінчилося грюканням дверима і виходом з ПР, а у Нестора – сутичкою з Льовочкіним.

Шуфричу було зроблено відверту підставу, пішли кляузи Януковичу, і все закінчилося таким нервовим спалахом.

Проблеми в ПР будуть і далі. Ця політична сила будувалася як партія влади або як партія, яка йде до влади. Причому з великими перспективами в ній опинитися. Як на мене, конфлікти й суперечки там можуть дійти до певної межі, але не перетнуть її. Коли виникне загроза руйнування структури або загроза функціонування влади, то все буде досить жорстко поставлено на місця. Ці люди не переходять межі. На емоційному рівні протистояння буде. На економічному - між певними бізнес-групами – також. Але політичне протистояння виливатимуться ось у такі от ексцеси, але не в розвал.

Віктор Небоженко, політолог:

ЦЕ КОНФЛІКТ НАВКОЛО МОНОПОЛІЇ В КОРУПЦІЇ

Мені важко пояснити, чому на тлі формування потужної донецької вертикалі виникають такі мікроатомні вибухи між провідними гравцями команди Януковича. Я не думаю, що Янукович піде на чиємусь поводу, тим паче в такому публічному питанні, як склад РНБО. Як на мене, через деякий час воно вирішиться на користь Шуфрича.

Ну, призначте врешті-решт заступника міністра. Там є чудовий заступник – син Ганни Герман. І обличчя добре і нікого не битиме, якщо йому щось не сподобається.

Як тільки якась політична сила отримує владу, одразу виникає проблема справедливості розподілу влади всередині цієї сили. Чим більше в них буде влади, тим гостріші будуть конфлікти. Це стосується не тільки ПР.

У ситуації з Україною багато пояснень лежить у площині кримінальної політології. Конфлікт відбувається навколо монополії в питаннях корупції - хто зможе розв’язати якісь проблеми, оминаючи законні механізми, хто отримає більше в Кабіні, ВР або Адміністрації президента. Природно, що зараз, коли влада концентрується, загострюється боротьба за корупційні канали.

Чим жорсткіша система, тим гостріші конфлікти. Уявіть, що ви кип’ятите воду, і не даєте їй виходу. Це те саме. ПР – дуже жорстка структура. Тому конфлікти там завжди набувають останнього ступеня жорсткості. Я провів би аналогію з Киргизією. У Киргизії не було механізму розв’язання елементарних проблем, затисненість сягнула такого ступеня, що сам натяк на протиріччя або опозицію всередині одразу знищувався. Тому вибух відбувся в найжорстокішій формі.

Поки авторитету Януковича вистачатиме, він “гаситиме пожежі”. А через рік – подивимось...

Михайло Погребінський, політолог:

УСІ КОНФЛІКТИ ВИЛІЗУТЬ НАЗОВНІ, КОЛИ В КРАЇНІ ПОЧНУТЬСЯ СЕРЙОЗНІ ПРОБЛЕМИ

Схоже на те, що відсутність Шуфрича у складі РНБО – це помста Льовочкіна. Іншої інтерпретації я не маю. В РНБО Шуфрич просто зобов’язаний бути. Думаю, це буде виправлено Януковичем.

Доки все добре, зростає рейтинг Януковича і ПР. Якби зараз відбулися парламентські вибори, то ПР мала б шанс отримати партійну більшість, усі ці внутрішні конфлікти будуть знівельовані й не впливатимуть на перебіг подій.

Як тільки з’являться більш-менш серйозні проблеми, почнуться звинувачення, пошук винних, крайніх, тоді ці конфлікти вийдуть назовні.

Анатолій Гриценко, народний депутат, голова Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони:

З ПЕРЕМОГОЮ ЯНУКОВИЧА КОНФЛІКТИ В ПР ПРИГЛУШИЛИСЯ

За посадою міністр з надзвичайних ситуацій не входить до складу РНБО. Але практика останніх років була такою, що голова цього відомства був представлений постійним членом РНБО, а не просто запрошувався на окремі її засідання. Я думаю, що з урахуванням тих викликів, які щороку постають перед країною – масштабні пожежі, повені, епідемії, техногенні негаразди, було б бажано, щоб міністр надзвичайних ситуацій, незалежно від прізвища, був представлений у РНБО.

Чому сталося так, що Шуфрича не включили туди? Про це можна лише гадати. Припускаю, що це особисті взаємини між Нестором Шуфричем і Сергієм Льовочкіним, які відомі широкому загалу.

Конфлікти в Партії регіонів були, виходили в публічну площину, закінчувалися взаємними звинуваченнями й навіть бійками. Але зараз, коли Янукович переміг і отримав пост президента, ці конфлікти приглушилися. Принаймні ззовні ПР виглядає як цілісна, єдина команда. А що там твориться всередині – важко сказати. Вибухне чи ні? Думаю, найближчим часом цього не буде, бо урядовці, які між собою конфліктують, зараз переймаються формуванням бюджету, прийняттям рішень, за які вони відповідають, їм зараз не до конфліктів.

Опитувала Анна Ященко