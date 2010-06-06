Учасники маршу за свободу слова роздавали газету-антиутопію

Представники українських ЗМІ з нагоди Дня журналіста пройшли центром Києва з Маршем на захист свободи слова. Акція в рамках руху "Стоп цензурі" почалася на Майдані, потім журналісти пройшли повз Кабмін, парламент і будинок адміністрації Президента.

Учасники маршу передали Януковичу, Азарову і народним депутатам примірники газети-антиутопії "Українська неправда", датованої 6 червня... 2014 року. Газету також роздавали перехожим, міліціонерам, які супроводжували марш, і навіть при зустрічі дорогою заступнику міністра надзвичайних ситуацій Миколі Герману.

Газету для спікера Володимира Литвина відмовилися прийняти охоронці Верховної Ради. Журналісти вручать її самі в робочий день парламенту.

Газету для президента Віктора Януковича взяв працівник міліції, що чергував на Банковій. Хоча спочатку міліція намагалася не пустити учасників маршу на вулицю Банкову, мотивуючи це статусом "режимної зони". Коли журналісти дістали посвідчення, правоохоронці спробували затримати транспаранти, де за іронією значилося "Свободу не спинити".

Акція тривала близько години і завершилася без інцидентів.