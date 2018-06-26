Від чого нас відволікають рішенням щодо Бандери?

12 січня, через дев’ять з половиною місяців після рішення Донецького окружного суду, яким було визнано недійсним указ Президента про присвоєння Степану Бандері звання “Герой України», і через півроку після рішення другої судової інстанції, яка не задовольнила апеляційну скаргу онука Бандери, прес-служба Президента повідомила, що судове рішення набуло чинності.

За юридичною логікою, рішення набуло чинності 23 червня, коли суд не задовольнив апеляцію адвокатів родини Степана Бандери. Чому ж прес-служба Президента вирішила повідомити про це через півроку? При цьому серед 11 указів, датованих 12 січня 2011 року і оприлюднених на сайті глави держави, указу Януковича про скасування указу попередника немає (а логіка дій Президента мала б бути саме такою)...

Ми подзвонили людині, яка тривалий час керувала одним з управлінь Адміністрації Президента, та запитали: чи можливо, що указ про скасування звання Бандері залежався і тільки тепер про нього згадали? Колишній чиновник розсміявся прямо в слухавку, а після паузи сказав, що для документації такого плану не буває чітких термінів, були укази, які чекали підготовки та підписання по два роки, але чи можливо таке з указом про Бандеру, здогадайтеся, мовляв, самі.

Однозначно, що справа про Бандеру у течці радників Президента має позначку найбільш чутливих та суспільно резонансних справ. Запускаючи інформацію саме зараз, вони не могли не розуміти, що запускають хвилю суспільних протестів. Бумеранг не змусив себе чекати, уже ввечері у день "новини" з Банкової була оприлюднена відкрита заяваголів Тернопільської, Івано-Франківської та Львівської обласних рад

ВІДПОВІДЬ ТИХ, КОГО ЯНУКОВИЧ КОЛИСЬ, ОБМОВИВШИСЬ, НАЗВАВ “ГЕНОЦИДОМ НАЦІЇ”

«Війну проти Бандери і терор проти бандерівців ми розцінюємо як наступ на громадянські, конституційні та національні права українців. Рішення про скасування Бандері звання Героя України може призвести до революції в Україні. Викликати масовий супротив населення можуть пенсійна реформа, зміни в трудовому законодавстві або посилення репресій проти українських патріотів. Однозначно, що революція відбудеться під прапором Бандери», – переконані голови трьох облрад.

Після заяви розпочалися позачергові сесії облрад. Спочатку – Львівської. Сьогодні такі ж сесії проходять в Івано-Франківську і Тернополі.

Мітинги “Свободи” (а саме її представники здобули більшість у Радах трьох західних областей) - це рідкісні за накалом пристрастей заходи. Ну й риторика - відповідна. Не знаю, чи приємно владі послухати про себе від пасіонарної Ірина Фаріон, між іншим, дослідниці Бандери, що “ці недоучки при владі просто не вміють читати історії, бо не знають мови. І то жодної. Вони приречені, з огляду на їхню абсолютну бездуховність. А наші можливості безмежні, з огляду на нашу бандерівську одержимість... Малі ненавидять великих. Істоти закипають від особистостей. Раби скаженіють від вільних. Окупанти не зносять автохтонів”.

Не знаю, чи тішив можновладців “палкий бандерівський привіт” від Юрія Михальчишина, який посів третє місце на виборах мера та який обіцяв ганяти “буржуїв неукраїнського походження”.

– Ми провели сесію у Львові, проведемо сесію у Києві і, мені здається, буде такий день, коли ми таку сесію проведемо на вулицях Донецька, коли наша бандерівська армія перейде Дніпро, перейде Донець і викине ту банду з України, яка сьогодні узурпувала владу, - заявив Михальчишин.

Продовження цієї історії відбувається у п’ятницю у Тернополі. Олексій Кайда, голова Тернопільської обласної ради в інтерв’ю УНІАН сказав:

– Приводом для протесту стало питання національної гордості, а не якихось вузькомеркантильних інтересів. Велич української нації тече в наших жилах, і ми готові до будь-яких дій, спрямованих на збереження української незалежності, на збереження української ідентичності як великої європейської нації. Якщо офіційної реакції не буде, то це покаже ставлення влади до громад трьох областей, до їхньої позиції і до українців загалом. Адже ні рішення судів, ні рішення посадових осіб не витре з пам’яті і крові українців імена героїв. Бандера, Мазепа, воїни УПА, крутянці, члени ОУН – вони були є і будуть нашими героями, подобається це комусь чи ні.

У підсумку: чого домоглася влада, скасувавши рішення по Бандері? - Параду непокори. Електорат не лише “Свободи”, а всіх опозиційних партій - в тонусі та ненавидить владу. Львівська облрада запропонувала перейменувати вулиці на вулиці Героя України Степана Бандери. Львівська облрада вирішила ініціювати премії імені Степана Бандери в галузі науки, техніки та культури. Активізувалися збори коштів на пам`ятники провіднику ОУН. Нарешті, голови обласних рад демонструють свою зневагу владі. Могло бути, щоб влада не передбачила наслідки скасування указу? Чи не могла відмовити російському керівництву? Чи спеціально спровокувала такі виступи? Ми запитали про це експертів.

Віктор Небоженко, директор соціологічного центру “Український барометр”: ТОВАРИШУЮЧИ ІЗ “СВОБОДОЮ”, ВЛАДА НЕ РОЗУМІЛА, ЯКОГО ДЖИНА ВИПУСКАЄ З ПЛЯШКИ?

Скасування указу з боку влади може бути необачним кроком. Але якщо це свідомий політичний крок, то слід було робити його достойно, не скидати це на донецькі суди, а скасувати одразу ж президентським указом. Хочу пригадати, що між рішеннями першої та другої інстанції вони відправили питання скасування указу в Конституційний суд, але той відмовився його розглядати. Але у такому випадку, це – необачний крок. Цей крок не лише мобілізує “Свободу”, він знецінює символічний капітал влади, знецінює ознаки державності. Наприклад, нагородить президент після ЄВРО-2012 якогось чиновника за успіх у проведенні чемпіонату, то перший тост на честь нагороди буде такий: щоб у тебе цю нагороду не відібрав наступний президент. Далі, давайте згадаємо: в біографії Степана Бандери був період міського тероризму. Тож радикально налаштована молодь, якій зараз завдали ще й такої образи (а ця історія популяризує Бандеру), запитає, чим ми гірші за нашого героя і теж може вдатися до терористичних актів. А відбудеться це або в Західній Україні або в столиці. І влада буде дуже недовго тішитися тим, що матиме нагоду садити і молодь, бо отримає стовідсоткову нестабільність.

Не виключений ще й такий варіант. Якщо в Адміністрації хтось точно знає дату наступних парламентських виборів, то знає, для чого ця акція. Бо два єдиних види маніпуляцій, яких навчилася влада, це відволікати увагу та брехати. Тож не виключаю, що ситуація з Бандерою від чогось нас відволікає. Є стара теза, що регіонали розкручують "Свободу", бо вважають, що 10% "Свободи" в парламенті, це краще, ніж 15% від Тимошенко. (Прямих грошей Тягнибоку не давали, але ефіри надавали, то ж я не виключаю наявність непублічної домовленості між ними). Але “Свобода” - не секта, не вузький патріотичний рух, там багато складних процесів, там є носії сильних радикальних націоналістичних рухів, для Тягнибока важливо контролювати їх всіх. Нагадаю, що лише у цих трьох областях ПР не вдалося домовитися із “Свободою” щодо узгодження кандидатур на місцевих виборах. А в Партії Регіонів такі речі не відчувають. Влада думає: нічого-нічого ми вас зупинимо у будь-який момент. А “Свобода”, користуючись допомогою ПР, тим не менше, думає: чекайте, до вас теж руки дійдуть.

Ігор Гринів, народний депутат України (БЮТ), політтехнолог: УКАЗОМ ПРО БАНДЕРУ ВЛАДА ВІДВОЛІКАЄ ВІД ІНШИХ ПРОБЛЕМ

Те, що відбулося із скасуванням указу, це дуже зрозуміла політика інформаційних воєн, яку реалізує влада. Це класика: коли відбуваються проблеми в соціально-економічній сфері, то влада намагається відволікти увагу від ключових проблем зростання цін, інфляції, курсу гривні, невдач уряду на зовнішньополітичному напрямку, переводячи увагу у класичну площину різних ірраціональних понять: віра, мова, історія. Вчора Азаров зайшов в магазин та побачив, що ціни зростають. Але до Азарова це побачили ще інші люди та вирішили, що пора включати кнопку про “скасування указу”. Гадаю, що у штабі Януковича є люди, які називаються “спеціалісти з інформвоєн”. Радикалізація суспільства та ситуації їх не лякає. Вони хочуть розділити країну на два табори, а далі залякуваннями тримати в страху. Вони хочуть мати білоруський сценарій. Але ми не Білорусь, і у влади не вийде ані зробити розкол, ані створити тут Білорусь.

Володимир Фесенко, директор центру політичних та прикладних досліджень “Пента”: СКАСУВАННЯ УКАЗУ ЮЩЕНКА ЩОДО БАНДЕРИ - ЦЕ ПРОСТО ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕДУРИ

Я гадаю, що скасування указу Ющенка щодо Бандери - це просто здійснення процедури. Янукович виконав рішення Донецького суду. Чому саме зараз, краще знає юруправління Адміністрації. На мій погляд, це лише технічне рішення. Я гадаю, що переграти ситуацію з указом про надання звання Героя Бандері через рішення судів було досить компромісним, м’яким варіантом. Щоб Янукович напряму не був причетний.

А тепер до кого апелювати? АП може сказати: у нас є рішення суду. А великих протестів я не побачив. Те, що відбулося, це – прогнозовано. Насправді, люди з Регіонів, які розігрували комбінацію зі “Свободою”, мають наслідки. “Свобода” буде некерована та більш радикальна, ніж Батьківщина. За підтримку праворадикальних сил рано чи пізно слід розплачуватися. Те, що скасування звання Героя буде оскаржуватися це – очевидно. Але події в Галичині я би не назвав великими протестами. Зрештою, приводів для невдоволення значно більше.

Постскриптум

Ми не знаємо, на чиє прохання в квітні минулого року невідомий пан Оленцевич оскаржив указ Ющенка в Донецькому суді. Не знаємо, чому Донецький суд прийняв цей позов і як так вийшло, що він так швидко його розглянув. Для багатьох юристів це залишається загадкою, адже невідомо, чим цей указ порушив громадянські права Оленцевича. Але більшість моїх колег думає, що скасування указу - це особистий подарунок Президента Москві.

І зауважимо, що у своєму гніві депутати західноукраїнських областей та голови облрад не опускалися до того, що робили у Сєвєродонецьку нинішні очільники. Бо вони вірять в єдину та сильну Україну.

Андрій Вацик, Маша Міщенко