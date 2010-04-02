Донецький суд скасував указ Ющенка про присвоєння Бандері звання Героя

Сьогодні Донецький окружний адміністративний суд визнав незаконним і скасував указ колишнього Президента Віктора ЮЩЕНКА про присвоєння лідеру ОУН Степану Бандері звання Героя України.

Як передає кореспондент УНІАН, крім того, суд виніс рішення стягнути з державного бюджету України 3 грн. 40 коп., витрачені на судові витрати, на користь адвоката Володимира ОЛЕНЦЕВИЧА, який подав позов про скасування цього президентського указу.

Головуюча в суді Каріне АБДУКАДИРОВА зачитала рішення суду, в якому зазначається, що указ В.ЮЩЕНКА про присвоєння С.Бандері звання Героя України був виданий з порушенням норм у зв`язку з тим, що С.Бандера ніколи не був громадянином України.

Судове засідання тривало з 13.00 до 18.40.