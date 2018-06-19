Суд над Тимошенко: без допиту Путіна і Міллера не обійтися?

“Чи з’явиться Віктор Ющенко?” Сьогодні це питання від самого ранку жваво обговорювали в задушливих коридорах Печерського суду журналісти й депутати. Народні обранці казали, що в Ющенка як у екс-президента є певна недоторканність, тож силою привести його до суду, як Богдана Соколовського, не зможуть – лишається сподіватися на його добру волю.

Через кілька хвилин у тому самому забитому коридорі з’явився Соколовський, згодом прийшов і Ющенко.

Юлія Тимошенко виглядала бадьоро. Окрім депутатів і дипломатів, сьогодні її прийшов підтримати письменник Василь Шкляр.

– Тримайтесь, Юліє Володимирівно! Ми переможемо!, – звертається до неї письменник, чий останній роман “Чорний ворон” екс-прем’єрка просила передати їй у СІЗО.

Ющенко розказав, як від нього приховували ціну газу

Починається допит. Суддя Родіон Кірєєв викликає першого свідка – Ющенка.

“Ганьба!” – лунає в залі, коли заходить екс-президент.

Навряд чи, стоячи на Майдані у 2004 році, і Ющенко, і Тимошенко могли уявити, що їм доведеться ось так зустрітися в залі суду, коли один із них свідчитиме проти іншого.

Віктор Андрійович вдається до розлогих розповідей, які забирають більш як годину. Звинувачує Тимошенко у зриві підписання газових контрактів у 2009 році за прийнятною ціною. Розповідає, що після чергового раунду переговорів між керівниками Нафтогазу і Газпрому в грудні 2008 року керівник Нафтогазу Олег Дубина телефонує Богдану Соколовському і просить про зустріч з президентом. Ющенко погоджується.

– Його враження (Дубини. – Авт.) – російська сторона діяла непоступливо у питанні ціни на транзит, – зазначає екс-президент. – На його думку, ціну у 250 доларів можна було знизити до 235 доларів. Це ціна, яка Міллером (Олексій Міллер – керівник Газпрому. – Авт.) була не узгоджена з Путіним… На що я йому кажу: якщо відчуваєш, що можеш оптимізувати переговори і сприяти зниженню ціни на газ – спробуй це зробити… Дубина йде доповідати прем’єру і вилітає до Москви… Я нікого не відкликав. У мене немає повноважень з відкликання делегацій. Це не моя компетенція… Було уклінне прохання зі мною зустрітися.

(Дубина під час допитурозповідав цілком протилежне – як Ющенко йому забороняв підписувати контракти за ціною у 235 доларів за кубометр).

Ющенко наголошує, що наприкінці грудня 2008 року російська сторона “вперше і востаннє на офіційному рівні” погодилася надати Україні право на реекспорт газу.

– Я наводжу слова Путіна: “Я лично предложил премьер-министру Украины. Приезжайте, подписывайте контракт по 250 долларов за тысячу кубометров, и мы дадим вам право реэкспорта. Хрен с вами. Та отказалась”.

Після цього, за словами екс-президента, домовленості на рівні прем’єрів були скасовані, і Дубина сам повернувся з переговорів, "бо два дні ходив коридорами Газпрому, а переговорів не було".

– Економічно обґрунтувати ціну у 250 доларів ні прем’єр, ні Дубина, ні Господь Бог не могли, – зазначає екс-президент.

На думку Ющенка, ціна на російський газ на 2009 рік для України мала становити 201 долар, а ставка транзиту – не менш як 2 долари.

– У нас у запасах було 24 мільярди кубічних метрів газу. Достатньо, щоб вистачило до травня, – переконаний він.

У середині січня 2009 року, у розпал “газової війни” з Росією, Ющенко, за його словами, просить Тимошенко не їхати на саміт, який мав відбутися в Москві.

– Юлію Володимирівну не прийшлося довго вмовляти, вона сказала, що не поїде, – зазначає він. – Сідаю в літак і їду до прем’єра Великобританії на переговори. Вранці виходжу на роботу, і мені доповідають: Юлія Володимирівна поїхала до Москви. Сказати, що це була несподіванка – це нічого не сказати. Я відчув ніж у спину.

Наступного дня Ющенко зустрівся з Тимошенко.

– Юлія Володимирівна доповідала про так би мовити домовленості, – продовжує екс-президент. – Що вражає – не називається ціна. Я 3-4 рази звертаюся: Юліє Володимирівно, так яка домовлена ціна? “Вікторе Андрійовичу, ціна буде гарна”… Чи “чудова” вона сказала… Це якась гра. Весь час повторює, що ціна буде гарна, а до неї ще знижка буде – 20%. У мене відчуття, що й Господь Бог не міг такого подарувати: і гарна ціна, і знижка…

Ющенко каже, що попросив проекти контрактів, але Тимошенко на надала, пообіцявши зробити це пізніше.

Через декілька днів контракт на постачання газу був підписаний. При цьому, за словами екс-президента, 19 січня 2009 року до Секретаріату президента надійшов загадковий факс, який мав російські вихідні дані і в ньому начебто містився проект контракту на постачання газу.

– Ми, звичайно ж, у це не повірили, подумали, що це фальшивка, – каже Ющенко. – Я 19 січня по телебаченню чую повідомлення, що підписано угоду. Жоден (ні Тимошенко, ні Путін. – Авт.) не каже про базову ціну... Харківська угода – це дитя, породжене московською угодою… Я думаю, що вона (Тимошенко. – Авт.) зацікавлена була політично. Бо угоду 2009 року 19 січня економічно пояснити неможливо. Аргументів ви не знайдете. Чому асиметрично піднімається ціна на газ – найбільша в Європі, чому не чіпають, наприклад, тарифну ставку? А директивами прем’єр-міністра і президента передбачено було зворотне – симетрично піднімати, піднімається ціна на газ… Чому так зроблено, не знаю. І цих деталей є дуже багато.

– Чи відомо вам, що РУЕ на 50% складалося з власності Газпрому? – питає захисник Юрій Сухов у Ющенка.

– “РосУкрЕнерго”, на моє переконання, є дочірньою компанією Газпрому і проводить політику цієї корпорації, – відповідає екс-президент. – Мотиви, місія, функції цієї структури, починаючи з 2004 року, регулювалися виключно міжурядовими і міжкорпоративним документами. Я як президент ні у 2004 році не мав відношення до утворення компанії, ні після.

Весь час, поки допитують Ющенка, Тимошенко стримано мовчить. Коли доходить її черга ставити запитання, Юлія Володимирівна відмовляється.

– Я не буду ставити питання, тому що не хочу, щоб у цьому суді судили Помаранчеву революцію, – каже екс-прем’єрка. – Я не хочу, щоб тут були склоки, з’ясування стосунків між колишніми президентом і прем’єр-міністром. Те, що сказав Ющенко, хай залишиться на його совісті. Бог йому суддя, а не я… Я не буду задавати питання. Я не хочу тішити Банкову.

Крок, треба сказати, мудрий. Хоча що за цим стоїть, ми насправді не знаємо...

Ющенко продовжує... Знову критикує угоду Тимошенко, яка “кожен день забирає десятки мільйонів гривень національного достатку”. А насамкінець просить Кірєєва допитати Міллера і Путіна.

– Залучення цих людей дозволить краще вивчити всі обставини угоди, – резюмує екс-президент.

Після брифінгу на подвір’ї Печерського суду, Ющенко повертається у приміщення, щоб скористатися “чорним ходом”. Але прихильників Тимошенко вже повідомили, що Віктор Андрійович виїде з сусідньої арки на мерседесі. В машини летять яйця і пляшки, Ющенка супроводжують криками “Ганьба!”

Соколовський обурився сталінським правосуддям

Наступний свідок – Соколовський. Йому дуже болить, що його викликали силою. Ще до початку засідання Богдан Іванович запевняв журналістів, що ніколи не ухилявся від візиту до суду.

– Я приходив, мене викликали на 10-у годину, наприклад, 8-го числа. Простояв до обіду – і нікому до мене справи не було, – розповідає колишній уповноважений президента України з питань енергетичної безпеки. – Сказали: мабуть, не буде (допиту). Я пішов. 10-го числа прийшов, написав заяву, що я від’їжджаю з Києва для продовження лікування. Ніхто не сказав, що будуть викликати... Я перебував у санаторії «Поділля» Хмельницької області. Учора мене фактично затримує міліція прямо з процедур… Я не розумію, куди ми йдемо з такими порядками.

Соколовський солідарний з Ющенком – у газовій справі проти Тимошенко треба допитати Міллера і Путіна.

– У цій ситуації сам Бог велів допитувати російську сторону. Є не тільки Путін. До контрактів причетні і Путін, і Міллер, і його заступники, і багато інших людей, які би внесли ясність. Ніхто не каже, що ми маємо їх обвинувачувати чи ні. Але отримати інформацію для правосуддя – мабуть, це святе діло. Але, на превеликий жаль, українське правосуддя перетворено в сталінське правосуддя, на мою думку.

На запитання журналістів після допиту, чи мала право Тимошенко давати вказівки тодішньому керівнику НАК «Нафтогаз» Дубині для проведення газових переговорів з Росією, Соколовський каже:

– Я не знаю законних чи підзаконних актів, які б забороняли Тимошенко давати особисті вказівки Дубині чи будь-якому іншому громадянину, наприклад, Ахметову... Мені не відомі нормативні акти, які б не давали підстав Дубині як голові правління господарюючого суб’єкту не підписувати якісь контракти.

Після допиту Соколовського Кірєєв оголошує перерву.

Прокурори не хочуть свідків з Росії

До камер на подвір’я суду вже традиційно виходить і обвинувачення. Прокурора питають, чи викликатимуть до суду Путіна і Міллера?

– У суд викликаються свідки, які можуть надати ті чи інші показання щодо подій, які відбувалися, – розповідає прокурор Михайло Шорін. – Згідно з переліком свідків ніхто з російської сторони не викликався. Тимошенко пред’явлено обвинувачення у перевищенні службових повноважень і влади, тому сторона обвинувачення не має намірів допитувати представників із Росії.

Кірєєв спішить...

По закінченні перерви в залу засідань викликають свідка від захисту – керівника служби "Батьківщини", тодішнього керівник апарату прем`єра Михайла Лівінського. Він просить залучити Сергія Власенка як його захисника. Кірєєв відмовляє і пропонує Лівінському дати “вільні покази у справі”.

Свідок – проти допиту без захисника.

– Якщо в мене нема захисника, підкажіть, як я можу скористатися своїм правом на захист? – питає він Кірєєва.

Виникає тривала словесна суперечка.

– Суд не може привести вам за ручку певного адвоката, – обурюється Кірєєв.

Сухов час від часу робить клопотання на дії головуючого, намагаючись захистити права свідка.

– Шляхом звернень із заявами ви фактично затягуєте розгляд справи! – знову спалахує Кірєєв.

Урешті-решт Лівінський заявляє, що за відсутності захисника не зможе сьогодні свідчити.

Кірєєв береться за Тимошенко – вирішує розпочати її допит.

– Враховуючи ненормальний ритм роботи суду, я не мала можливості вивчити покази свідків і підготуватися до допиту. На цю хвилину я не можу давати покази, – каже Тимошенко і просить суд перенести її допит на 22 серпня.

Кірєєв вирішує зробити паузу лише до завтра…

Анна Ященко